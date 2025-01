Si conclude la migliore serie di 2 vittorie consecutive a livello nazionale dell’Iowa State

MORGANTOWN, W.Va. – Javon Small ha segnato 12 dei suoi 27 punti negli ultimi due minuti per aprire la strada Virginia Occidentale ad a 64:57 vittoria sopra n. 2 Stato dell’Iowa Sabato sera si è conclusa la migliore serie di 12 vittorie consecutive dei Cyclones.

Amani Hansberry ha aggiunto 12 punti per i Mountaineers (13-4, 4-2 Big 12), che hanno battuto una squadra in classifica per la quarta volta in questa stagione.

I fan del West Virginia hanno preso d’assalto il campo e si sono uniti ai giocatori nel cantare “Take Me Home, Country Roads” di John Denver in un giorno in cui la scuola ha celebrato la vita del grande NBA Jerry West, morto lo scorso giugno all’età di 86 anni.

“Abbiamo vinto per Jerry”, ha detto Small. “Abbiamo buttato indietro le maglie. Sì, era Jerry West Day.”

Curtis Jones ha segnato 18 punti guidando l’Iowa State (15-2, 5-1). Keshon Gilbert ha aggiunto 13 punti e Josh Jefferson ha segnato 10 punti e 10 rimbalzi.

Tamin Lipsey ha dato all’Iowa State il vantaggio finale, 43-41, in layup a 7:35 dalla fine. I Cyclones erano limitati a 14 punti per il resto della partita.

Suggerimenti dell’editore 2 Correlati

I Cyclones hanno commesso 14 palle perse, hanno tentato solo sette tiri liberi e sembravano essere inseguiti per tutto il campo per palle vaganti.

Nel frattempo, i Mountaineers hanno mantenuto un’intensità difensiva fisica per tutta la partita, mantenendo i Cyclones a un punteggio totale minimo stagionale e 28 punti al di sotto della loro media.

Small è stato attivo ovunque, e questo non è sfuggito all’allenatore dei Mountaineers Darian DeVries nella sua disponibilità sui media post partita.

“È la migliore guardia del paese”, ha detto DeVries. “È qualcosa di speciale.

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.