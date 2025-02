Si dice che Bucks commerciasse Khris Middleton per i maghi Kyle Kuzma

Milwaukee Bucks commercializza come campione della NBA e la medaglia d’oro olimpica Khris Middleton Washington Wizards e riceve Kyle Kuzman nel contratto, una persona con informazioni sull’accordo, ha detto a The Associated Tress mercoledì.

Sempre nel negozio: AJ Johnson passa da Bucks a Wizards e Patrick Baldwin Jr. va ai Wizards ai Buck Non ha ancora ricevuto l’approvazione della lega.

Il cambiamento annunciato da ESPN per la prima volta è arrivato il giorno prima di giovedì alle 15:00 la scadenza commerciale orientale nella NBA.

Il 33enne Middleton, che ha lottato con lesioni, lascia i dollari dopo aver trascorso tutto tranne uno dei suoi 13 NBA a Milwaukee. Triple All-Star è limitato a 23 partite in questa stagione, 16 di coloro che sono usciti dalla panchina ma hanno sparato al meglio della carriera al 51% in queste esibizioni.

Middleton ha aiutato i Bucks a vincere il titolo di NBA nel 2021, ha aiutato gli Stati Uniti a vincere l’oro nelle partite di Tokyo più tardi lo stesso anno ed è stato qualcuno la cui star di Bucks Giannis Antetokounmpo ha accelerato per anni.

“È sicuramente un vantaggio che ha indietro Khris”, ha detto Antetokounmpo all’inizio di questa stagione quando Middleton è tornato alla formazione dopo il problema della caviglia. “Amico, ci porta al livello successivo con QI, decisione, capacità di tiro, la sua difesa.”

Milwauke diventerà la terza squadra di Kuzma quattro anni dopo con Los Angeles Lakers e quattro anni con Wizards. Il 29enne è in media di 17,2 punti per partita durante la loro carriera, 15,2 punti per partita in questa stagione.

La mossa dà ai Bucks una certa flessibilità economica nel senso che li porta al di sotto dell’altro grembiule – il significato a breve termine, alcune altre opzioni commerciali potrebbero essere disponibili prima della scadenza.

Reporting Associated Press.

