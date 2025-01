Si dice che Neymar abbia avuto colloqui con i Chicago Fire e altri club della MLS siano in movimento

Neyma è in trattative con il Chicago Fire FC e altri due club per passare alla Major League Soccer. Rapporto ESPN il mercoledì.

Secondo il rapporto, l’Inter Miami, casa dell’ex compagno di squadra di Neymar nel Barcellona, ​​Lionel Messi, non è attualmente tra Neymar.

A Neymar è stato chiesto di un possibile trasferimento all’Inter Miami all’inizio di questo mese e ha tenuto la porta aperta.

“Chi lo sa?” Neymar ha detto alla CNN Sport. “Il calcio è pieno di sorprese.”

La 32enne superstar brasiliana attualmente gioca per l’Al-HIlal SFC, squadra della Saudi Pro League, dopo aver accettato di unirsi al club nell’agosto 2023 con un contratto da 300 milioni di dollari, ma è stato limitato a sole sette partite in due stagioni a causa di infortuni, compreso un grave infortunio al ginocchio che gli ha impedito di giocare in Copa América.

Neymar è in scadenza di contratto quest’estate e mentre ha ribadito la sua felicità in Arabia Saudita, ha ammesso che creare l’iconico trio d’attacco ‘MSN’ con Neymar e Suárez a Miami sarebbe “incredibile”.

“Sono miei amici”, ha detto Neymar. “Ci sentiamo ancora. Sarebbe interessante riportare in vita questo trio.”

Ma Neymar vede un punto di riferimento più grande per la sua carriera: qualificare il Brasile per la Coppa del Mondo FIFA 2026 negli Stati Uniti, Messico e Canada.

“Voglio essere lì”, ha detto Neymar. “So che questa è la mia ultima Coppa del Mondo, il mio ultimo tiro, la mia ultima possibilità, e farò tutto il possibile per giocarci”.

Neymar ha giocato l’ultima volta in Brasile nelle qualificazioni ai Mondiali nel 2023. Ha segnato due gol e tre assist in quattro partite. Neymar non gioca con l’Al-Hilal dal 7 dicembre a causa di un infortunio al tendine del ginocchio.

(Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account FOX Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ricevere quotidianamente una newsletter personalizzata .)

SEGUIRE Segui i tuoi preferiti per personalizzare la tua esperienza FOX Sports Neymar Lionel Messi Inter Miami CF