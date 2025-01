Si prevede che i 49ers offrano a Robert Saleh la posizione di coordinatore difensivo

In soli tre giorni, i San Francisco 49ers hanno già apportato alcuni cambiamenti radicali dopo aver fallito nel raggiungere i playoff solo un anno dopo aver perso di poco il Super Bowl.

Hanno licenziato il coordinatore delle squadre speciali Brian Schneider e il coordinatore difensivo Nick Sørensen, e mercoledì hanno annunciato che Klay Kubiak sarà il loro coordinatore offensivo in futuro.

Per quanto riguarda il riempimento del loro vuoto come coordinatore difensivo, i Niners cercheranno di assumere Robert Saleh, che ha ricoperto quella posizione non molto tempo fa, secondo JosinaAnderson.

Just-in: ho avuto modo di conoscere la prima intervista da capo allenatore di Robert Saleh #Giaguari è martedì. Successivamente è previsto un altro colloquio con l’allenatore. IL #49ers secondo le fonti ci si aspetta che gli facciano anche un’offerta da coordinatore difensivo. https://t.co/RZ1zgicFsp — JosinaAnderson (@JosinaAnderson) 8 gennaio 2025

Dopo anni come assistente sia nella NFL che nella NCAA, Saleh è stato nominato coordinatore difensivo dei Niners nel 2017 ed è diventato una parte importante della loro rapida svolta sotto la guida dell’allenatore Kyle Shanahan, che è stato assunto per quel ruolo. stesso anno.

Dopo aver vinto un totale di 10 partite nel 2017 e nel 2018, la squadra è andata 13-3 nel 2019 e ha raggiunto il Super Bowl, facendolo grazie alla forza della sua difesa.

Saleh ha lasciato dopo la stagione 2020 per diventare l’allenatore capo dei New York Jets, lavoro che ha mantenuto fino all’inizio di questa stagione, quando è stato licenziato con una mossa discutibile e controversa.

Molti membri dei Niners Faithful hanno implorato Saleh di tornare come coordinatore difensivo della squadra.

Sotto Sorensen, che era al suo primo anno come coordinatore difensivo, San Francisco è passato dal terzo in punti concessi nella stagione precedente al 29esimo in punti concessi in questa stagione, e la loro corsa ai passaggi spesso mancava di azione.

PROSSIMO: John Lynch manda un messaggio chiaro sul futuro di Brock Purdy con i 49ers