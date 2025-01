Si prevede che la squadra della NFL mostri interesse per Matt Nagy

Dopo il suo disastroso incarico come capo allenatore dei Chicago Bears, Matt Nagy non era una merce di tendenza nella NFL.

Tuttavia, negli ultimi anni si è riscattato con il suo lavoro nel suo secondo periodo come coordinatore offensivo per i Kansas City Chiefs.

Secondo un insider, dopo aver vinto un paio di Super Bowls al suo ritorno ai Chiefs, ci si aspetta che un’altra squadra mostri interesse per Nagy in questa offseason.

Nel suo recente articolo per The Athletic, Dianna Russini ha suggerito che i New Orleans Saints potrebbero essere una potenziale destinazione per Nagy come prossimo allenatore.

“Aspettatevi che i Saints mostrino interesse per l’ex allenatore dei Bears e attuale coordinatore offensivo dei Chiefs Matt Nagy”, ha detto Russini disse.

I Saints hanno licenziato Dennis Allen dopo che la loro stagione è andata in pezzi, perdendone sette consecutive dopo un inizio 2-0, e saranno alla ricerca di una soluzione più permanente al lavoro di capo allenatore.

Darren Rizzi non ha ispirato molta fiducia come allenatore ad interim.

Nagy ha senso come allenatore che potrebbe ottenere il massimo dal quarterback Derek Carr.

Da quando è tornata ai Chiefs, la squadra ha adottato un nuovo stile offensivo ora che Tyreek Hill non è più in città per aiutare ad allungare la difesa verticalmente.

Ora utilizza una variante dell’attacco della West Coast che dà priorità ai passaggi rapidi e al controllo della palla.

I Saints 5-11 sono stati un disastro sin dal loro inizio 2-0 e hanno un disperato bisogno di un nuovo inizio l’anno prossimo.

Anche se sarebbe difficile lasciare una squadra che non riesce a smettere di vincere il Super Bowls, avere la possibilità di diventare capo allenatore potrebbe essere troppo bello perché Nagy possa rinunciarvi.

PROSSIMO: Justin Jefferson rivela la sua scelta per l’allenatore dell’anno della NFL