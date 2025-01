Si prevede che l’RB Jeremiah Love di Notre Dame giocherà nell’Orange Bowl vs. nel gioco della Penn State

Si prevede che il running back di Notre Dame Jeremiah Love inizierà giovedì contro la Penn State al sesto posto, con il Fighting Irish al settimo posto e il loro marchio di fabbrica che tornerà al massimo o quasi nella prima semifinale dei College Football Playoff.

Love si è infortunato nuovamente al ginocchio destro malato alla fine del terzo quarto della vittoria per 23-10 dello Sugar Bowl di Notre Dame sulla Georgia, seconda in classifica. È andato due volte alla tenda medica prima di tornare a bordo campo con i tutori che proteggevano il suo ginocchio ripido.

Ma quando sabato l’allenatore Marcus Freeman ha parlato con i giornalisti, Love non ha fornito il rapporto sugli infortuni della squadra.

“L’unico aggiornamento sugli infortuni della partita è che Cooper Flanagan sarà fuori per il resto dei College Football Playoff per un infortunio al piede”, ha detto Freeman, riferendosi al tight end. “Facciamo il tifo per Coop e lo amiamo, ma per il resto tutti gli altri erano puliti. Partita abbastanza pulita per quanto riguarda gli infortuni”.

Ciò significa che ci si aspetta che Love e il quarterback Riley Leonard continuino a guidare la partita, mentre i running back Jadarian Price e Aneyas Williams forniranno rinforzi mentre gli irlandesi (13-1, n. 3 CFP) inseguono la loro prima apparizione nella partita del campionato nazionale. dalla fine. dalla stagione 2012.

Love non ha parlato con i giornalisti sabato e non è previsto che parli con i media prima di affrontare il secondo classificato dei Big Ten Nittany Lions (13-2, n. 5). Il prezzo verrà discusso più tardi sabato.

Quanto è stato critico l’Amore nei confronti dell’offesa di Notre Dame?

Guida gli irlandesi con 1.076 yard e 16 touchdown, una media di 7,3 yard per carry e stabilisce un record scolastico per punteggi veloci in 13 partite consecutive. La serie di vittorie consecutive si è conclusa contro la Georgia.

L’amore ha anche dato il tono alla vittoria al primo turno di Notre Dame sul numero 10 dell’Indiana quando ha corso per 98 yard per un primo down. È stata la serie di touchdown più lunga nella storia dei playoff, ed è avvenuta in un giorno in cui Love stava combattendo sia l’influenza che un ginocchio dolorante nel finale di stagione regolare della squadra all’USC.

Ma le statistiche e le sue prestazioni sul campo non dipingono il quadro completo dell’impatto di Love.

Ha bloccato 10 difensori in questa stagione, incluso un tentativo contro gli Hoosiers in cui ha aggravato un infortunio al ginocchio, e la sua capacità di giocare bene nonostante infortuni o malattie ha dato agli irlandesi una tenacia che risuona in tutto lo spogliatoio. E la sua forza e la sua capacità di sfondamento rendono Leonard solo un’opzione più pericolosa sul campo.

Il risultato: Notre Dame ha avuto bisogno di sole 90 yard per battere il campione della SEC Bulldogs a New Orleans.

Quindi ottenere un livello in campo sembra essenziale se gli irlandesi vogliono porre fine alla siccità del campionato nazionale a 36 anni – il divario più lungo tra le stagioni del campionato da quando gli irlandesi vinsero il loro primo nel 1924.

Ma anche se l’amore non è pienamente forte, gli irlandesi hanno altre opzioni.

Georgia Bulldogs: cosa è andato storto nello Sugar Bowl vs. Alla partita di Notre Dame?

Leonard detiene già il record scolastico di una sola stagione di touchdown da parte di un quarterback (15) e ha bisogno di 169 yard per registrare la sua prima stagione da 1.000 yard. Price può anche essere sia una minaccia di breakout che un cavallo di battaglia, e Williams, una matricola, ha cercato di aumentare la sua azione, registrando metà delle sue 32 palle perse nelle ultime quattro partite.

“È arrivato qui con molte capacità, ma ha dovuto guadagnarsi la fiducia”, ha detto Freeman, riferendosi a Williams. “Tutto ciò gli ha fatto guadagnare più fiducia per tutta la stagione. Puoi metterlo lì in qualsiasi momento: gestisci il gioco, passa, prendi la palla tra le mani, lanciagli la palla, lui copre. È un ragazzo duro e Lo adoro.”

La combinazione ha causato molta confusione agli avversari di Notre Dame durante una serie di 12 vittorie consecutive che ha già prodotto la prima stagione di 13 vittorie nella storia della scuola.

Ora la Penn State deve affrontare un’altra preoccupazione: la salute del difensore americano Abdul Carter. Ha lasciato la vittoria per 31-14 del Fiesta Bowl sul Boise State, terzo classificato, con un apparente infortunio alla mano sinistra. L’allenatore James Franklin ha annunciato sabato che Carter potrebbe giocare, anche se potrebbe essere limitato.

“Sta andando alla grande: il suo atteggiamento è fantastico, la sua mentalità è stata davvero buona”, ha detto Franklin. “In realtà dipende da come si sente e da quanta pratica fa. Non credo che ci sia qualcosa che gli impedisca di giocare a questo punto, è semplicemente come riesce a giocare”.

Rapporto dell'Associated Press.

