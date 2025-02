Sift Caur Samra, Jonathan Anthony Clique medalhas de ouro nos Jogos Nacionais

Sift Caur Samra e Karnatak Jonathan Anthony garantiram medalhas de ouro em posições femininas com capacidade de 3 50 milhões e uma pistola masculina de 10 metros, respectivamente durante os 38º Jogos Nacionais em Dehradun na segunda -feira. Samra, 23 anos, um medalhista de ouro da Asian Matches, produziu uma apresentação para ganhar impressionantes 461,2 pontos para conquistar o lugar mais alto na final competitiva da faculdade de esportes Maharan Pratap. “É para mim um retorno após os Jogos Olímpicos. Não fiz uma pausa e treinei, então conseguir ouro hoje parece especial “, disse Samra, que não conseguiu chegar às finais nos Jogos Olímpicos em Paris.

“Estou feliz com a forma como fiz minha rotina e pequenos detalhes que fizeram a diferença. Também é ótimo dividir o pódio de Anjum, que é um atirador incrível. Seu colega do seu Anjum Moudgil, também de Pendjab, ganhou uma medalha de prata com 458,7 pontos, enquanto Surabhi Bhardwig Rapole de Telangan levou bronze com um resultado de 448,8.

“Estes são os terceiros partidas nacionais em que SIFT e eu terminamos o pódio juntos. Ela é uma atiradora incrível e eu sempre a admirei “, disse Moudgil, vencedor de duas medalhas de prata no Campeonato Mundial de 2018.

“Embora meus resultados não tenham sido ótimos no começo, eu sabia que manter a paz e o foco me levaria ao pódio. Foi o melhor campo de tiro em que eu competi e a organização foi fantástica. Nas finais da pistola masculina, Anthony proporcionou uma performance distinta, combinando uma medalha de ouro com um show complexo. Ravinder SSCB Singh pegou prata e seu companheiro de equipe Gurpreet Singh ganhou o bronze.

“Estou empolgado com esta vitória. A competição com atiradores tão talentosos que representavam a Índia no mais alto nível, torna essa vitória ainda mais significativa. Hoje foi o meu dia e tenho orgulho de como tudo combinou “, disse Anthony.

