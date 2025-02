SIME SIREESS SIREESS e PROPRIETÀ PLL, WLL

La Premier Lacrosse League Championship Series del 2025 si svolgerà questa settimana, lunedì 17 e 13 giocatori per Boston Cannons, New York Atlas, Maryland Whipsnakes e Utah Archer.

Quattro squadre di Maybelline Women Lacrosse League avranno anche una nuova squadra per questa stagione, con Boston Guard, California Palms, Maryland Charms e New York.

La serie di campionati viene giocata usando il formato “Sixes”, che è la stessa ambientazione che verrà utilizzata ai Giochi Olimpici del 2028. Ecco di più su come guardare il torneo.

“Il formato Sixes offre fan perfetti di lacrosse perché è molto simile al basket o all’hockey con oltre 5 portieri”, ha dichiarato l’analista ESPN Quessenich. “Il flusso del gioco è simile ai cerchi. Vedrai pick-and-rolls, pause rapide e set seduti con tiri a 2 punti (lacrosse) invece di 3s (nel basket). Gambi fino a un evento di punteggio elevato facile da consumo, in rapida crescita.

“Il locale è sovraffollato di energia, con limiti ristretti per i fan. Il livello di intensità è alto ogni notte. Non sbattiamo le palpebre perché l’azione è continua.

I Guns hanno vinto una serie di campionati 2024 su Philadelphia Waterdogs 23-22 al bersaglio degli straordinari di Matt Kavanagh.

Chi vincerà quest’anno? E quali giocatori spiccano di più? Ecco cosa hanno detto gli analisti ESPN prima dell’inizio del torneo:

Quale squadra vincerà la serie PLL?

Dana Boyle: New York Atlas. Dal momento che le squadre in media più di 45 tiri per la partita nella serie PLL Championship, è essenziale che i portieri si preparassero di conseguenza. Le pistole sono ancorate da Netminder Colin Kirst, che possiede la più alta percentuale di risparmi da 13 yard e più, risparmiando oltre il 75% dei colpi che gli vengono. Utah Archers sono i campioni della normale stagione PLL e hanno un’unità di corda composta da coraggiosi centrocampisti difensivi che sono la chiave della classe principale di allenatore Bates.

Il Maryland Whipsnakes vedrà la dinamica Brad Smith, che ritorna in campo dopo un intervento chirurgico al ginocchio, a cui si sono unite le minacce offensive di TJ Malone e Ryan Conrad. Con l’Atlas di New York vanta un crimine con il punteggio più alto nella storia del PLL, la loro offesa opera nel comitato e la loro difesa sarà gestita dal portiere Liam Entenmann, finalista Tewaaraton e spina dorsale Notre Dame che combattono i primi due campionati nazionali nei Storia della storia del programma. Dato tutto questo, l’Atlante è il mio primo favorito da vincere.

Ryan Boyle: Boston Cannons. Sono convinto che i campioni dei campioni siano popolari fino a quando non si rivelano diversamente. Hanno un’incredibile offensiva di profondità, guidata dal trio Asher Nolting, Marcus Holman e Matt Campbell, tutti gli ultimi quattro punti dell’ultimo campionato. Ci sono un po ‘di luce in difesa, quindi si basano fortemente su Colin Kirsta, che era secondo in totale risparmi nel 2024 e risparmia una percentuale.

Come già accennato, presta attenzione alle “sempre damigelle” con Liam Entenmann in una gabbia e un elenco equilibrato di giocatori offensivi e difensori fisici duri. Sento di aver visto questa canzone e ballare per Atlas prima, come la loro perdita finale del campionato 2023, e nell’ultima stagione regolare sono uscito in semifinale come seme n.

Paul Carcaterra: Boston Cannons. Il pugno uno-due di Asher Nolting e Marcus Holman ha esperienza con grandi giochi. Nolting ha un quadro forte e può assorbire controlli, battere i difensori uno contro uno e ha abilità d’élite. Holman è lo sparatutto più accurato al mondo e la linea di 2 punti più corta della serie Champ sarà un incubo per il portiere. Colin Kirst in una gabbia ha la capacità di eseguire enormi risparmi e può creare una transizione dai risparmi. Questa squadra lo ha vinto l’anno scorso e ha tutti i pezzi per la ripetizione.

Courtney Connor: New York Atlas. Ad un certo punto, devi sentire che l’atlante si romperà. La serie del campionato 2025 diventa il loro momento? Quando guardiamo la loro lista, aggiungendo giocatori come Liam Entenmann, li fanno sentire come se finalmente avessero fatto di farlo. C’è qualche ulteriore tenacia alla difesa e sto cercando Bryan Costabile per avere una serie come il 2023-quando si è classificato secondo in punti e un atlante guidato a 2 punti sul titolo.

Utah's Mac O'Keefe completa Hatt Trick nel campionato PLL Utah Mac O'Keefe ha segnato il suo terzo gol contro il Maryland per completare il trucco Hatt nel campionato PLL.

Chi vincerà il Golden Stick (la maggior parte dei gol) per il PLL?

Dana Boyle: Per i nuovi arrivati, il torneo Sixes è l’opportunità di brillare e rafforzare le loro capacità in formato olimpico, rendendo difficile scegliere qualcuno. Matt Moore degli arcieri ha trascorso gran parte della sua tempesta carriera universitaria per attaccare prima di tornare in mezzo al campo come un professionista che è apparso come uno degli altri grandi giovani centrocampisti in campionato con il suo approccio discreto e una vasta gamma come sparatutto.

Nello stile adatto al centrocampista, il Bryan Costabile di Atlas è un giocatore a due vie che può salire e giù per la velocità, giocare una difesa dura e un martello della palla da Reach. Ora Brad Smith di Whipsnakes sani fornisce tutto nel campo centrale. Smith non solo può segnare, ma le sue dimensioni combinate con il suo senso di gioco gli permettono di coinvolgere i suoi compagni di squadra. Smith, Moore e Costabile sono candidati legittimi in un gioco in cui c’è una versatilità chiave.

Ryan Boyle: Dopo che Romar Dennis è esploso per 15 2-out nel 2023 sulla strada per vincere, adattato e vincitore 2024, Kieran McArdle, ha segnato “solo” sei di questi valori. Mi sono concentrato su quest’anno, l’enfasi è stata posta su Mac O’Keefe, che ha fatto il suo debutto nella serie Champ, ma ho gli occhi sulle ultime due corridori-Bryan Costabile e Marcus Holman.

Data la loro esperienza con il formato e l’anticipazione delle loro squadre che fanno corse profonde nel torneo, mi aspetto entrambi nel mix. Darò a Holman un cenno leggermente con la sua capacità di giocare a compagni di squadra, in particolare Asher Nolting, che considero un primo ministro e il loro coraggio che esegue due uomini.

Paul Carcaterra: Vado con Marcus Holman. Quando le cose sono caotiche in termini di ritmo a sei, Holman prospera. È molto sottovalutato all’interno del finitore ed è un giocatore di palla delineato, spesso alla ricerca di cuciture che di solito non esistono. Holman è la definizione del tiratore all’interno dell’esterno. Lo vedo guidare una serie di campioni negli obiettivi.

Courtney Connor: Bryan Costabile.

Chi vincerà la serie del campionato Wall del titolo di inaugurazione?

Dana Boyle: Boston Guard. La serie di inaugurazione del WLL Championship contiene uno stile di lacrosse che sarà estraneo alla maggior parte di coloro che entreranno in campo. L’ignoranza del formato olimpico di lacrosse appena accettato potrebbe fornire condizioni diritte, ma la progettazione dell’elenco dei Guardian offre loro il vantaggio.

Cinque ex lacrosse del Boston College hanno giocato, tra cui il campione nazionale e il doppio vincitore di Tewaaraton Charlotte North. Durante i suoi giorni in Irlanda, questo trio si è unito a 964 punti di carriera e potrebbe essere molto bene come un altro candidato per il campionato “Titletown”.

Sheehan Burch: California Palms. Avere Taylor Moreno al traguardo è un enorme vantaggio, e penso che il loro gioco temporaneo sarà un vero creatore di differenze. Con così tante minacce al punteggio, guidate da Ally Mastroianni, hanno una profondità da dominare in tutto l’album.

Paul Carcaterra: Boston Guard. Questa squadra è carica di attacco, tra cui Charlotte North e Jackie Wolak. Aggiungi i mezzi di transizione in cassidy weeks e dempsy arsenault e può intervenire da qualsiasi luogo in cui passano attraverso la linea di campo centrale.

Courtney Connor: New York Charging. New York va 2-Pro-2 nella serie del campionato 2025. . Cospargere con la minaccia a 2 punti di Meg Carney ed Erin Coykendall e la loro potenza di fuoco è difficile.

Ma penso che la loro difesa e l’obiettivo del portiere saranno un fattore decisivo nella loro vittoria nella corona.

I capitani dei giocatori di Wall rivelano quattro classifiche di squadra introduttiva Le giocatrici di lacrosse femminili si uniscono a "SportsCenter" e rivelano quattro siti di inaugurazione per le squadre della nuova lega dal 2025.

Chi vince la canna d’oro Wll?

Dana Boyle: Charlotte North senza esitazione. Il doppio vincitore del Tewaaraton Award e il campione nazionale, North continueranno a catturarci lontano dai suoi giorni universitari con la sua creatività e il suo gusto. È un tipo di talento di generazione, il giocatore più elettrizzante del nostro sport: uomini o donne.

Quando non esiste uno stand di trasmissione che chiama i giochi per ESPN, ci abbina in campo in campo. Sarà il privilegio guardare il suo gioco nella serie di apertura WLL Champ ed è la mia selezione per la serie WLL Champ MVP.

Sheehan Burch: Prevedo Charlotte North per portare questa casa. Con uno dei colpi più spaventosi del gioco, la sua serie di abilità e la capacità di completare perfette per il formato Sixes è. Ha tutto da dominare.

Paul Carcaterra: Charlotte North. Solo il giocatore più interessante nello sport in questo momento. Spara missili, si fa la schiena e può arrivare allo stand per chiunque. Buona fortuna per difenderla!

Courtney Connor: Izzy Scane ha vinto il titolo di punteggio per guardare il titolo NCAA e Tewaaraton della scorsa stagione.