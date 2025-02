Simone Biles, LeBron James Top 2025 Met Gala Committee

Il Metropolitan Museum of Art ha annunciato il Met Met Gala 2025 – e gli atleti stellari sono una parte fondamentale.

L’attaccante di Los Angeles Lakers LeBron James è elencato come sedia onesta. Il pilota della F1 Lewis Hamilton è tra i quattro co -chairmen, tra cui l’attore Colman Domingo e Pharrell Williams e $ AP Rocky Plus Anna Wintour.

L’attaccante del cielo di Chicago Angel Reese, Sha’Carri Richardson Olimpic Track, la medaglia d’oro a sette volte Simon Biles e suo marito Chicago Bears Jonathan Owens sono nel comitato ospitante per le stelle.

L’argomento e il coinvolgimento di James e Hamilton nel gala notificato ad ottobre; Tuttavia, il comitato ospitante è stato presentato martedì. Hamilton, Reese, Richardson e Biles hanno preso parte al gala prima che sia il primo per James.

Gala, che avrà luogo il 5 maggio, segue un argomento “Superfine: personalizza lo stile nero”.

“La mostra del Costume Institute nella primavera del 2025 presenterà un’esplorazione culturale e storica di Black Dandy, dalla fondazione del carattere in Europa in Europa durante il 18 ° secolo alle incarnazioni di oggi nelle città di tutto il mondo”, Incontrato.

Il vestito è “adattato a te”. Ogni anno, vestirsi si ispira al tema della mostra per incoraggiare “l’interpretazione creativa e la celebrazione degli argomenti esaminati nello spettacolo”.