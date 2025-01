Sinner sopravvive a Rune dopo che un problema di rete ha interrotto la partita dell’Australian Open

MELBOURNE, Australia – Prima sono arrivati ​​i timeout medici, uno ciascuno per Jannik Sinner e Holger Rune con temperature superiori a 90 gradi Fahrenheit agli Australian Open. Poi c’è stato l’insolito spettacolo di 20 minuti di ritardo quando la rete alla Rod Laver Arena è uscita dal campo dopo essere stata colpita dal grande servizio di Sinner.

Alla fine, Sinner ha messo da parte i suoi problemi fisici ed è uscito vittorioso – come sempre, indipendentemente dal luogo o dalle circostanze – e il campione in carica è avanzato ai quarti di finale eliminando lunedì la 13esima testa di serie al Melbourne Park. Run 6-3, 3-6, 6-3, 6-2.

Il peccatore numero 1 di tanto in tanto cercava di rinfrescarsi premendosi un asciugamano freddo sul viso o versandogli acqua sulla parte posteriore del collo. È stato molto meglio nel lungo periodo, sia dopo 10 minuti di ritardo nel terzo set quando si è recato negli spogliatoi per cure mediche, sia dopo 20 minuti di ritardo nel quarto quando si è rotta una vite che collegava la rete al campo azzurro .

“Sapevo nel mio cuore… che avrei combattuto oggi”, ha detto Sinner durante un’intervista in tribunale, senza dire cosa sia successo. “Io e il dottore abbiamo parlato un po’. Mi ha aiutato.”

Ha vinto 18 partite consecutive a livello di tournée a partire dalla fine del 2024. La scorsa stagione, Sinner è andato 73-6 con otto titoli, il primo uomo con così tanti titoli di torneo in un solo anno da Andy Murray nel 2016.

Quel bottino includeva i primi due trofei del Grande Slam di Sinner, agli Australian Open a gennaio e agli US Open a settembre, quest’ultimo poco dopo essere stato assolto due volte a marzo per essere risultato positivo a uno steroide anabolizzante. Tuttavia, il suo caso è ancora irrisolto, con l’udienza prevista per aprile sul ricorso dell’Agenzia mondiale antidoping contro la sentenza.

Il ventunenne danese Rune ha tentato per la prima volta di raggiungere i quarti di finale a Melbourne.

Sinner affronterà l’ottava testa di serie Alex de Minaur dell’Australia, che ha battuto Alex Michelsen degli Stati Uniti senza testa di serie 6-0, 7-6 (5), 6-3 quella notte raggiungendo i quarti di finale per la prima volta nel suo torneo di casa. Sbattere. . L’altro italiano si è unito a Sinner nei quarti di finale quando Lorenzo Sonego, 55esimo in classifica, è arrivato così lontano in un major per la prima volta, ponendo fine alla serie del qualificato americano Learner Tien 6-2, 6-3, 3-6, 6-1.

Sonego affronterà Ben Shelton, 21° in classifica, che è avanzato quando il 38enne francese Gael Monfils si è ritirato per un infortunio all’inizio del quarto set. La 22enne americana era avanti 7-6 (3), 6-7 (3), 7-6 (2), 1-0 dopo quasi tre ore quando Monfils, sposato con Svitolina, ha chiuso la partita. lottare.

Martedì Novak Djokovic affronterà Carlos Alcaraz e Alexander Zverev affronterà Tommy Paul nei quarti di finale maschili.

I primi segnali di difficoltà per Sinner sono arrivati ​​quando Rune ha servito sul 3 pari nel secondo set.

Dopo essersi avventato su un tiro dietro la linea di fondo ed essere inciampato leggermente, Sinner si è afferrato la parte superiore della gamba sinistra e sembrava che potesse provare qualche disagio, anche se non era del tutto chiaro cosa stesse succedendo.

Dopo aver tenuto Rune lì, Sinner si è avvicinato lentamente alla linea laterale per lo scambio successivo, respirando affannosamente tra una giocata e l’altra. Quando il gioco è ripreso, Rune ha guadagnato il suo primo break point della partita e Sinner lo ha servito con un doppio fallo che lo ha portato in svantaggio per 5-3.

Rune ha chiuso il set e Sinner si è seduto sulla panchina per un momento prima di uscire lentamente dal campo verso gli spogliatoi.

È stato un pomeriggio afoso ed entrambi i giocatori hanno speso lunghi punti fisici. Dopo uno scambio fondamentale di 37 colpi nel terzo – che Sinner ha ottenuto con un tiro al volo di dritto sul campo vincente dopo aver portato avanti Rune con un drop shot – ogni uomo si è piegato con le mani sulle ginocchia, senza fiato. Uno degli allenatori di Sinner, Darren Cahill, stava nel suo box a bordo campo e alzò il pugno sinistro.

Poi, durante un cambio sul 3-2 del terzo set, Sinner ha chiesto al presidente dell’arbitro di chiamare un allenatore e ha detto al raccattapalle di procurargli una bottiglia di qualcosa da bere della sua squadra. Il polso di Sinner è stato controllato e poi è strisciato via con un asciugamano avvolto attorno ai fianchi e una bottiglia in ciascuna mano, accompagnato da un medico.

Alla ripresa dell’azione, Rune giocava in modo un po’ spericolato e senza un piano di gioco efficace, sotto 5-3 – poi ha subito richiesto la visita medica, durante la quale l’allenatore gli ha massaggiato il ginocchio destro. Questo potrebbe aver davvero aiutato Sinner.

“È stato certamente molto, molto difficile”, ha detto Sinner. “Sapevo nella mia mente che avrebbe avuto un paio di partite molto lunghe prima di questa, quindi ho solo cercato di rimanere lì mentalmente.

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.