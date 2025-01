Sinner vs Zverev: chi vincerà il titolo maschile dell’Australian Open?

Il numero uno del mondo e campione in carica Jannik Sinner vincerà ancora? Oppure Alexander Zverev potrà vincere il suo primo titolo del Grande Slam? I nostri esperti valutano chi vincerà il titolo maschile dell’Australian Open.

Cosa può fare Sinner per battere Zverev?

Jarryd Barça: Fai scorta di succo di cetriolo. Dopo aver lottato contro i crampi durante la vittoria in semifinale contro Ben Shelton – per non parlare del suo incontro al quarto turno contro Holger Rune – Sinner deve assicurarsi che il suo corpo sia completamente recuperato contro un giocatore come Zverev, che ama gli scambi lunghi ed estenuanti. Sinner è quello da battere, ma la sua migliore possibilità sta ancora nel mantenere i punti, prendere l’iniziativa in anticipo ed evitare la lunga fatica di un match con Zverev. Mantieni quella salute, colpisci gli scintillanti vincitori della linea e vinci i titoli degli Australian Open.

Bill Connelly: Preparati a macinare. È l’unica cosa che hai contro Zverev. Le ultime tre partite che hanno giocato sono andate lontano e sette degli ultimi 16 set sono finiti 7-5 o 7-6. Hanno giocato solo una volta da quando sono diventati Sinner Peccatoreil miglior giocatore del mondo, l’anno scorso; vinse a Cincinnati, ma fu 7-6, 5-7, 7-6. Sinner ha il servizio più efficiente del mondo, ma Zverev mette sempre a segno la prima e tiene quasi la stessa cosa. Il suo piano di gioco sarà quello di tenere, allungare punti e far soffrire Sinner. Il peccatore deve sopportare.

Jannik Sinner ha vinto l’Australian e lo US Open l’anno scorso. Mark Avellino/Anadolu tramite Getty Images

D’Arcy Maine: È troppo ovvio dire: “Esattamente cosa ha fatto in tutto il torneo?” O esattamente come contro tutti agli US Open o alle ATP Finals? O, forse più specificamente, cosa ha fatto contro Zverev nel loro ultimo incontro in una maratona di semifinale a Cincinnati in agosto? Tutto ciò che Sinner ha fatto negli ultimi mesi – dal suo comportamento calmo ai suoi abili colpi di palla – è stato quasi da manuale. Sinner ha detto che domenica sarà una battaglia mentale e poiché non ha mostrato segni di nervosismo o paura, se riuscirà a mantenere la rotta sarà il suo titolo a vincere di nuovo.

Jake Michaels: Se Sinner continuerà a giocare come ha fatto negli ultimi 12 mesi, darà a Zverev poche possibilità di vittoria. Il numero uno del mondo sta diventando praticamente invincibile sui grandi campi, vincendo 20 partite di fila, 14 delle quali in due set. In queste due settimane al Melbourne Park, Sinner colpisce la palla in modo pulito come sempre, rifiutandosi di commettere errori e attaccando con precisione millimetrica. Aspettatevi la stessa cosa nella finale di domenica.

Cosa può fare Zverev per battere Sinner?

Barcellona: Sii più deciso. Per superare il numero uno del mondo, Zverev dovrà trovare il giusto equilibrio tra costanza e aggressività; Non si può fare affidamento su di lui per schiacciare Sinner, soprattutto se si riprende dagli spasmi della semifinale ed è in piena salute. La prima di servizio di Zverev è stata eccellente in questo torneo, quindi è importante anche mantenere quell’arma. Ma ha bisogno di sapere quando giocare in modo assertivo, entrare sulla linea di fondo nei momenti giusti e cogliere le opportunità quando ci sono – qualcosa che sembrava riluttante a fare nel primo set contro Novak Djokovic. È difficile dettare punti al miglior giocatore del mondo, ma non si vince uno Slam senza correre rischi nei momenti importanti. Non può sperare che Sinner vacilli. Deve avere la consapevolezza di raggiungere i colpi.

Sarà la terza apparizione di Alexander Zverev in una finale del Grande Slam. Immagini di Mike Frey-Imagn

Connelly: Scatta degli scatti quando li hai. Zverev ha dimostrato di poter macinare e giocare duro come chiunque altro e di sopravvivere a tutti tranne che ai migliori avversari. Questo lo rende quasi sconvolto e contro un infortunato Djokovic in semifinale ha allungato il primo set a 80 minuti, sfruttando tutta la forza di volontà che Djokovic aveva per andare avanti. Ma anche l’anno scorso, quando arrivò secondo nel mondo, arrivò solo 2-5 contro i primi cinque avversari. Nella finale dell’Open di Francia dello scorso anno, ha segnato solo 53 punti vincenti contro i 71 di Carlos Alcaraz e ha parato solo il 44% delle palle break, mentre Alcaraz ne ha affrontate di più ma ne ha parate il 74%. Sarà difficile logorare Sinner con pazienza. Quando Zverev ha un vincitore nel mirino, deve coglierlo, e quando forza un break point, deve vincerlo.

Maine: Dopo aver perso contro l’Alcaraz in cinque set nella finale dell’Open di Francia a giugno, Zverev ha ammesso di sentirsi stanco dopo la partita e sapeva di dover apportare dei cambiamenti per competere con i migliori del mondo per i titoli più importanti. Lo ha fatto, riportando in campo il suo ex preparatore fisico e sottolineando resistenza e resistenza durante gli allenamenti e nel precampionato. E questo notevole miglioramento potrebbe rivelarsi decisivo per lui domenica. Sinner è tornato in gran parte alle finali e non ha dovuto giocare cinque set sul cemento dalla finale (!) dell’anno scorso a Melbourne. Se Zverev riuscisse a spingere Sinner alla decisione decisiva, potrebbe stancarlo e ottenere la vittoria.

Michael: Zverev ha battuto Sinner quattro volte in carriera, quindi saprà di avere gli strumenti per superare il numero uno del mondo. Ma se Zverev vuole vincere il suo primo titolo del Grande Slam domenica, il suo servizio dovrà essere forte. Il tedesco ha vinto tanti punti a buon mercato nelle ultime due settimane grazie al 71% delle sue prime di servizio, senza dubbio il migliore di chiunque sia riuscito a superare il quarto round del torneo. Se riuscirà a servire con quel tipo di efficienza e a godersi alcune partite di servizio relativamente indolori, ciò metterà pressione su Sinner.

chi vincerà

Barcellona: C’è scritto maratona dappertutto. Guarda l’ultimo incontro tra i due, un’epopea di tre serie durata più di tre ore a Cincinnati. Potrebbe essere in entrambi i casi, ma come si affronta un giocatore che ha vinto 20 vittorie consecutive sul cemento a livello di Grande Slam? Non puoi finché non ti dà una ragione. Hryšník in cinque set, ma Zverev lo spinge al limite.

Connelly: Zverev è abbastanza bravo nella routine della sofferenza che se Sinner non viene chiamato in causa o se c’è incertezza nelle sue gambe, Zverev potrebbe trarne vantaggio. Ma non abbiamo prove che Sinner non verrà chiamato. A Melbourne, ha vinto 13 Slam di fila e 20 di fila sul cemento. È il miglior giocatore del mondo e non vado contro una serie di vittorie consecutive. Peccatore a quattro zampe.

Maine: Peccatore a quattro zampe. Zverev entrerà in partita un po’ più fresco dopo aver perso un solo set contro Djokovic in semifinale e ha molta esperienza nelle finali principali, ma è difficile pensare che qualcuno possa fermare Sinner. Sta giocando un tennis quasi impeccabile e il suo terzo titolo major è inevitabile domenica.

Michael: Sì, è presto, ma il record di Sinner sul cemento sta diventando quello di Novak Djokovic. Sembra che aumenti il ​​suo gioco nei momenti più importanti e mi aspetto lo stesso contro Zverev. Sarà una partita serrata ed estenuante, ma Sinner prevarrà in quattro set divertenti.

A 23 anni, Sinner è l’uomo più giovane ad aver raggiunto più finali dell’Australian Open dai tempi di Jim Courier nel 1992-93. Mark Avellino/Anadolu tramite Getty Images

Scommesse finali maschili

Pamela Maldonado: È una battaglia di stili contrastanti mentre Sinner porta il suo gioco aggressivo a terra contro l’approccio al grande servizio di Zverev. Entrambi i giocatori hanno fatto un percorso eccellente per raggiungere questa fase, ma i loro viaggi hanno evidenziato alcuni punti di forza chiave e vulnerabilità esposte che determineranno il risultato. Analizziamolo e arriviamo alla mia previsione su come andrà a finire questo scontro.

Consigli dell’editore

Questo finale ha tutte le caratteristiche di una dichiarazione di Sinner. L’italiano è rovente, con una serie di 20 vittorie consecutive nel Grande Slam e due titoli importanti dal 2024. Sinner non si presenta solo per vincere, si presenta per dominare. Con i suoi colpi da fondo campo letali e il gioco aggressivo da fondo campo, ha l’arsenale per sfruttare lo stile difensivo e passivo di Zverev. Se Sinner riuscirà a dettare i termini, questa partita sarà sua.

Zverev è in finale agli Australian Open per la prima volta in 10 tentativi, ma il viaggio di quest’anno non è stato privo di ostacoli. Contro Tommy Paul, ha flirtato con il disastro nei primi due set, ammettendo anche che “avrebbe dovuto essere in due set per amare”. Aggiungi un esaurimento mentale, ad esempio ha perso la calma durante un replay di punti a causa di una piuma in campo – e ti ritrovi con un giocatore vulnerabile sotto pressione. Poi c’è la semifinale contro Djokovic, dove non è riuscito a capitalizzare contro un avversario infortunato ed è avanzato solo dopo che Djokovic si è ritirato dopo aver perso il primo set 6-7. Il primo set della maratona è durato 85 minuti e, nonostante abbia vinto il tie-break, Zverev sembrava ancora in procinto di recuperare. Se ha lottato in quelle situazioni, come se la cava contro l’implacabile Sinner che porta potenza e precisione?

Quote maschili degli Australian Open 2025

Sinner prospera con un gioco coerente e ritmato, e l’approccio conservatore di Zverev non è in grado di sconvolgere tutto ciò. Lasciare che Sinner si stabilizzi nel suo ritmo è una ricetta per il disastro. Per avere una chance, l’avversario deve sbilanciarlo con varie tattiche, ma questo non è lo stile di Zverev.

Il gioco di Sinner è perfettamente progettato per sfruttare ciascuno dei punti deboli di Zverev contrastando i suoi punti di forza. Il grande servizio di Zverev? Il gioco aggressivo di ritorno di Sinner neutralizza questo con facilità. Il suo movimento d’élite gli consente di passare senza problemi dalla difesa all’attacco e di coprire il campo senza sforzo. L’abilità di Sinner nell’inseguire colpi pesanti potrebbe indebolire Zverev e privarlo di una delle sue armi più potenti. E i lunghi scambi associati al gioco base passivo di Zverev? Questo è il punto debole di Sinner, dove prende il controllo dettando il ritmo.

La scelta: peccatore vs. Zverev UNDER 40.5 partite (-120)

Questa partita è per i giocatori under. Sia che Sinner vinca nei primi set o approfitti degli inevitabili guasti di Zverev, Sinner sembra destinato a controllare il ritmo e chiudere rapidamente questa partita. Vincere in due set? Molto sul tavolo. Quattro set? Anche allora, è difficile vedere questa partita superare le 40,5 partite, anche con un tie-break. Zverev potrebbe avere i suoi momenti, ma Sinner dovrebbe sigillarli senza troppi drammi. Aspettatevi un’altra vetrina per Sinner in cui copre lo spread di -4,5 e vince il suo terzo titolo Slam in quattro set.