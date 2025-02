Sion Williamson ha apportato un grande cambiamento fisico

Zion Williamson dei pellicani di New Orleans è elencato come pesa 284 libbre di NBA, ma a quanto pare ha tagliato le calorie e ha gettato peso di recente.

Secondo Michael C. Wright, per legion Hoops, Williamson è ora solo 264 sterline, il che è il suo peso più semplice da quando è stato arruolato dai pellicani nel 2019.

Sentire che ha perso peso è una grande cosa, ma il suo futuro a New Orleans è ancora molto in dubbio.

Rapporto: Sion Williamson ora pesa 264 sterline, il suo peso più semplice da quando è stato arruolato dai pellicani. (Via @mikecwright? pic.twitter.com/i4cfx37aj4 – Legion Hoops (@legionhoops) 24 febbraio 2025

Dopo diversi infortuni, Williamson è tornato di recente con i pellicani e attualmente ha una media stagionale di 24,5 punti, 7,5 rimbalzi e 4,8 assist all’anno. Incontro.

Sembra più magro e sembra essere di nuovo sano, ma i pellicani rimangono in cattive condizioni.

Sono la peggior squadra in Occidente con un record di 14-43 e sono passati 2-8 durante le ultime 10 partite.

I pellicani non fanno playoff quest’anno e ci sono molte domande su cosa faranno in estate.

Hanno già creato alcuni mestieri negli ultimi anni, ma si impegnano in più in alta stagione?

C’è la possibilità che taglieranno effettivamente legami con Williamson e si allontaneranno da lui dopo anni di lesioni e partenze false?

Se finisce per accadere, il successo più sottile di Williamson lo aiuterà ancora di più perché aumenta il suo valore commerciale, soprattutto se può rimanere in salute per il resto dell’anno.

Non sappiamo dove sarà Williamson il prossimo anno e non sappiamo come rimbalzerebbero i pellicani, ma sappiamo che ha un aspetto migliore e si prende cura del suo corpo, il che è sempre importante.

PROSSIMO: Sion Williamson ha fatto la storia della NBA venerdì