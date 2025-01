Sirianni delle Aquile è un allenatore di giocatori, qualunque cosa si pensi di lui

FILADELFIA – È stato durante le OTA questa primavera quando l’allenatore degli Eagles Nick Sirianni ha dato un colpetto sulla spalla del placcaggio sinistro Jordan Mailat mentre lo superava al primo piano della struttura di allenamento e ha detto: “Ehi, vieni a trovarmi nel mio ufficio quando hai tempo.”

“Cazzo, cosa ho fatto di sbagliato?” pensò Mailata. È scivolato in allenamento? Ha detto ai media qualcosa che non avrebbe dovuto dire?

Dopo aver preso un piatto di cibo in sala da pranzo (“Se mi avessero detto, mi avrebbero detto di mangiare”, ha scherzato Mailata), è salito le scale fino all’ufficio di Sirianni. Ma Sirianni non c’era. Mailata si è affacciato nella sala conferenze e ha trovato Sirianni nel bel mezzo di una conversazione con alcuni assistenti. Mailata ha timidamente detto che sarebbe tornato più tardi e ha provato a scappare, ma Sirianni ha insistito perché lasciasse l’incontro per parlare con il veterano guardalinee offensivo.

“Siediti,” disse Sirianni. “Non sei nei guai o qualcosa del genere. Volevo solo vedere come stavi. Come sta papà?”

“Perché sapeva di papà”, ha detto Mailata.

Il padre di Mailata, Tupa’i, ha subito un infarto durante un viaggio in aereo in Australia dopo aver fatto un viaggio in Arizona per vedere suo figlio giocare nel Super Bowl LVII contro i Kansas City Chiefs nel febbraio 2023. C’è stato un tempo, ha detto Mailata, quando la famiglia non era sicura se Tupa’i sopravvivesse.

Sirianni fu confidente di Mailata in quel periodo, incontrandolo e creando uno spazio sicuro per Mailata “per parlare ed esprimere i suoi sentimenti”.

“Mi ha supportato molto e ha detto che se avessi avuto bisogno di perdere tempo, avrei potuto perdere tempo. Questo significava moltissimo per me”, ha detto Mailata. “Adoro quel ragazzo. Ad essere onesti, farei qualsiasi cosa per Nick.”

Sirianni può essere un personaggio pubblico confuso. Scherza gli arbitri e schernisce gli avversari (inclusa recentemente l’icona del franchise degli Eagles Zach Ertz) e fa boccali per la telecamera. Abbaierà ai tifosi sugli spalti, anche a casa, come ha fatto nella vittoria ravvicinata della settimana 6 contro i Cleveland Browns al Lincoln Financial Field. Ha supervisionato un crollo storico alla fine del 2023, una stagione definita in parte dalla sua incapacità di essere sulla stessa linea con il quarterback della franchigia Jalen Hurts.

Eppure le sue squadre stanno vincendo con un ritmo storico. Gli Eagles hanno ottenuto 14 vittorie in stagione regolare due volte nei loro 91 anni di storia, ed entrambe sono arrivate durante i quattro anni di Sirianni al timone – una in questa stagione, il che ha contribuito ad alleviare le speculazioni sulla sua sicurezza lavorativa.

Con un record di 48-20, ha prodotto la terza migliore percentuale di vittorie (.706) da parte di un allenatore nell’era del Super Bowl dietro John Madden e George Allen. Gli unici altri allenatori a raggiungere la postseason in ciascuna delle prime quattro stagioni sono John Harbaugh, Bill Cowher, John Robinson, Chuck Knox e Paul Brown, con Cowher l’unico membro di quel gruppo a raggiungere il Super Bowl durante quel periodo.

Un roster ricco di talento ha sicuramente aiutato il record della squadra. Ma impostare la cultura spetta in gran parte a Sirianni, e la connettività è stata un punto di forza per gli Eagles sotto la sua guida – al di fuori della crisi del ’23. Garantire forti relazioni giocatore-allenatore e giocatore-giocatore è diventata una priorità maggiore in questa stagione poiché Sirianni ha ceduto il controllo del coordinatore dell’offesa Kellen Moore e ha assunto il ruolo più generale di CEO. Dalle lettere scritte a mano che compaiono nell’armadietto di un giocatore alle conversazioni approfondite sulle questioni più delicate, quasi tutti nel roster hanno un momento a cui puntare, illustrando l’approccio personale di Sirianni che ha contribuito a favorire il consenso dei giocatori.

“È incredibile avere un allenatore come lui che si preoccupa così di ogni singola persona di questa squadra. Sì, è un allenatore speciale”, ha detto il veterano di lunga data Rick Lovato. “Ogni squadra in cui ho giocato è stata al Super Bowl o ha raggiunto i playoff, siamo stati i più combattuti del gruppo. Ed è così che mi sento riguardo a questa squadra quest’anno.”

UNO DI QUELLI le lettere scritte a mano che Mailata ha ricevuto da Sirianni si trovano nel suo armadietto presso il complesso NovaCare.

Ciò avviene dopo che Mailata è stato votato capitano dai suoi colleghi per la prima volta in questa stagione – un grande motivo di orgoglio per l’ex giocatore di rugby australiano, che non sapeva quasi nulla di calcio quando è stato arruolato al settimo round nel 2018 e da allora è diventato uno dei migliori contrasti sinistri della NFL.

“Descrive come me lo sono guadagnato e come nessuno può portarmelo via, come guido, come mi alleno, come sono nello spogliatoio”, ha detto Mailata. “È stato davvero bello.

Il cornerback Isaiah Rodgers ha ottenuto il suo prima del suo primo inizio con gli Eagles contro i Jacksonville Jaguars all’inizio di dicembre. Rodgers è stato sospeso per l’intera stagione 2023 per aver violato le regole del gioco d’azzardo della lega. La sua opportunità di iniziare per la prima volta da dicembre 2022 è arrivata quando Darius Slay Jr. è stato escluso per infortunio.

Rodgers ha detto che mette la lettera nella sua borsa da viaggio e la legge prima di ogni partita.

Parte dello stile di leadership di Sirianni è quello di affrontare i problemi quando si presentano invece di nasconderli sotto il tappeto. Kyle Ross/Icon Sportswire

“Le note non vengono semplicemente generate, qualcosa che trovi semplicemente motivante”, ha detto. “È davvero personale, come sai, l’ha scritto con il cuore.

La lettera del quarterback Nakobe Dean è stata consegnata da un assistente allenatore alla fine di ottobre prima di una partita dei Cincinnati Bengals. Sirianni ha espresso quanto fosse orgoglioso di Dean per essere tornato da molteplici infortuni per affermarsi come titolare dell’impatto e lo ha incoraggiato a continuare la sua scalata.

“Non conosco nessun allenatore della NFL che lo faccia”, ha detto Dean delle lettere. “Quando si tratta di essere lì per i suoi giocatori e di avere la massima fiducia e rispetto per i suoi giocatori, penso che Nick Sirianni non sia secondo a nessuno.

Per uno sfortunato scherzo del destino, Dean si è strappato il tendine rotuleo del ginocchio sinistro durante la vittoria dei playoff wild card di domenica contro i Green Bay Packers e salterà il resto dei playoff.

Alcuni giocatori hanno affidato a Sirianni le questioni più delicate.

Sirianni e Lovato stavano parlando di famiglia e figli un giorno all’inizio della scorsa stagione quando Lovato ha rivelato che lui e sua moglie Jordan stavano lottando con la fertilità. Sirianni ha condiviso che anche qualcuno vicino a lui stava attraversando la stessa situazione, e questo ha portato a controlli settimanali da parte di Sirianni per assicurarsi che i Lovato stessero bene.

“È stata una delle prime persone a cui l’ho detto quando abbiamo fatto la fecondazione in vitro e abbiamo scoperto di essere incinta, ed era così incredibilmente eccitato per noi”, ha detto Rick Lovato. “È fantastico avere un allenatore che si preoccupa così profondamente della tua famiglia e non solo di te e del calcio”.

I Lovato annunciano la nascita del loro figlio, Freddienel mese di ottobre.

Il difensore Milton Williams non è sicuro di come Sirianni abbia scoperto che sua madre, Willanette, aveva un cancro al seno. Tuttavia, ciò ha portato al loro legame poiché Sirianni ha condiviso la difficoltà di guardare suo padre Fran combattere il cancro più volte nel corso della sua vita, anche quando Nick era bambino.

“Abbiamo parlato al telefono, sono venuto nel suo ufficio. Abbiamo parlato di tutto”, ha detto Williams.

“Mi stava dicendo quanto fosse difficile per lui con suo padre. Era sempre con lui, era un ragazzo energico e vedeva quello che doveva passare. È stato più o meno lo stesso quando ho visto mia madre andarsene. attraverso la chemioterapia e perdere i capelli ed essere sempre stanco, è stato solo ricevere incoraggiamento (da Sirianni) e sapere come affrontare certe cose.”

RELAZIONE CHE Quello tra Sirianni e Hurts ha attirato maggiormente l’attenzione.

Durante la bassa stagione, le fonti hanno descritto in dettaglio la tensione stagionale tra l’allenatore e il quarterback, derivante principalmente da una mancata corrispondenza nelle visioni offensive.

Hurts ha spesso dato risposte brevi e imbarazzanti alle domande sul suo allenatore all’inizio della scorsa stagione, rinunciando all’opportunità di trasmettere un messaggio positivo su Sirianni e approfondendo invece domande su ciò che stava accadendo dietro le quinte.

Il suo tono è cambiato in modo drammatico dopo il arrivederci della squadra nella quinta settimana. I due hanno avuto innumerevoli conversazioni durante quel periodo, stabilendo la direzione di un attacco e di una squadra che ha contribuito ad alimentare l’impennata degli Eagles e trasformare un inizio di 2-2 in un record di 14-3.

“Sono felice e fortunato che abbiamo potuto unirci in armonia e avere lo stesso obiettivo in mente e provare a sistemare questa cosa”, ha detto l’allenatore Nick Sirianni del QB degli Eagles Jalen Hurts in ottobre. Mitchell Leff/Getty Images

“Sono felice e fortunato che siamo riusciti a riunirci in armonia e ad avere lo stesso obiettivo in mente e provare a fare le cose per bene”, ha detto Hurts in ottobre. “Ho molta fiducia in lui, molta fiducia in ciò che porta e in ciò che ha fatto.

Una fonte che ha familiarità con il pensiero di Hurts, che ha segnalato che qualcosa non andava tra Hurts e Sirianni in questo periodo l’anno scorso, ha detto a ESPN che la loro relazione è in una situazione migliore.

“Una volta che conosci una persona, impari come affrontarla”, ha detto la fonte.

PARTE DEL SIRIANO Lo stile di leadership consiste nell’affrontare i problemi non appena si presentano anziché nasconderli sotto il tappeto.

I giocatori lo hanno scoperto non molto tempo dopo l’assunzione di Sirianni nel 2021. La sua conferenza stampa di presentazione è stata un po’ un disastro. Parlando al pubblico virtualmente dall’auditorium NovaCare a causa delle restrizioni COVID, Sirianni è apparso teso e in difficoltà mentre cercava di centrare tutti i suoi punti elenco. Ciò ha portato una base di fan già scettica a diventare ancora più preoccupata per l’uomo che avrebbe sostituito l’unico allenatore a guidare gli Eagles alla vittoria del Super Bowl, Doug Pederson.

“Una volta arrivati ​​alla riunione del team (dopo la sua conferenza stampa), ha detto: ‘Ragazzi, è stata una presentazione terribile. Mi piacerebbe farlo di nuovo, ma non posso, ma solo perché lo sappiate'” Lane Johnson ha detto: “Apprezzo la sua onestà e sai sempre dove ti trovi”.

Sirianni ha adottato un approccio diretto simile dopo che il difensore Brandon Graham ha aggiunto carburante a una settimana già turbolenta all’inizio di dicembre suggerendo che Hurts e AJ Brown non erano più amici. Sirianni fece questi commenti durante una riunione della squadra quella settimana per aiutare a chiarire l’aria in modo che la squadra potesse rivolgere la sua attenzione al suo prossimo avversario, i Pittsburgh Steelers.

Ha ammesso che il suo ruolo di amministratore delegato gli ha concesso più tempo e capacità per affrontare questioni simili.

“Ovviamente quando indossi più ruoli, hai un po’ meno tempo. Devi comunque affrontare tutti i processi che segui con attacco, difesa e squadre speciali. Ma sei in grado di fare un passo avanti un po’ di più”. ”, ha detto. “Ho potuto andare a una riunione nella stanza con la linea difensiva invece di stare sempre con i quarterback o l’attacco. Quindi questo vale anche qui, sì.”

Col tempo e i contatti i giocatori dello spogliatoio hanno imparato a conoscere bene Sirianni, quindi il loro punto di vista quando prende in giro un tifoso o insegue un giocatore o un allenatore a bordo campo può essere diverso da quello del grande pubblico.

“A volte attraversa (lo spogliatoio) per farsi tagliare i capelli e dice: ‘Vuoi una partita veloce a ping pong?'”, Ha detto Mailata. “La partita veloce si trasforma in tre partite perché ha perso la prima. È così competitivo. Quindi una volta compresa la sua vera natura, per noi è facile difenderlo perché è quello che è. È difficile capirlo da tifoso”. .

“Potrebbe essere più professionale? Assolutamente. Ma lo abbiamo sempre incoraggiato a dire: ‘Sii te stesso.’ Sappiamo che ti piace mostrare il tuo cuore sulla manica. Continua a farlo e noi continueremo a battere per te perché tu batti sempre per noi.'”

Quest’ultimo punto è fondamentale: Sirianni spesso si preoccupa degli errori dei suoi giocatori, anche se questo lo fa sembrare stupido. I suoi giocatori lo sanno. E questo è uno dei motivi per cui giocano per lui e gli danno le spalle quando gli altri lo schiacciano.

“Ne ho parlato con Nick e la sua risposta mi ha scioccato”, ha detto Mailata. “Ha detto: ‘Questo è il mio lavoro.’ Ho pensato: “No, anche tu hai una famiglia, fratello”. Ma lui disse: “No, questo è il mio peso da portare, questo è il mio lavoro: liberarti dal caldo in modo che tu possa uscire e giocare in libertà”.