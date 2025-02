Situato 2025 RB Nature Class: Ashton Jeanty Next Lapinian Tomlinson?

ROB Anelli NFL Draft Analyst

Il talento di fascia alta, che è caratterizzato da molte recenti bozze della NFL, può intervenire in altri cosiddetti. Nelle posizioni di abilità, ma questo non è il modo di correre, dove sono disponibili diversi candidati per principianti in prima linea nel 2025.

Data la campagna storica di Saquo Barkley per il campione del Super Bowl Philadelphia Eagles in questa stagione, è opportuno che questa classe mi ricordi un po ‘delle centinaia del 2018 in cui i New York Giants lo hanno scelto 2.

I fan appassionati di schizzi potrebbero ricordare che altri due corridori: Rashad Penny (Seattle, n. 27) e Sony Michel (New England, 31) sono stati preparati nel primo turno del 2018, mentre otto cornici sono usciti dal tavolo durante la prima selezione 71. Sono circa 50 scelte all’inizio della maggior parte degli anni. La scorsa primavera, sono stati presi solo due cornici: Jonathan Brooks (Panthers, n. 46) e Trey Benson (Cardinals, 66).

Fortunatamente, come questa classe 2018, il round di corsa di quest’anno è sia talentuoso che profondo. In effetti, gli assistenti della NFL sono ben disponibili per il giorno 2, che non hanno fatto questo articolo. Alla fine, ci sono alcuni round medi e tardivi di alta qualità.

Ma prima di tutto, ecco le mie viste più importanti sulla natura NFL del 2025, insieme alle loro lezioni di schizzo, combinazioni di giocatori e alle migliori squadre.

Classe di prospettiva: top 10

Migliore caso comp: LaDainian Tomlinson

La migliore squadra di squadra: Dallas Cowboys

Come Barkley nel 2018, Jantya è generalmente considerata la schiena più alta e vale la top ten. Offre un’eccezionale combinazione di esplosioni, visione, bilanciamento della connessione e tasso di frattura che ha galopato 50 più cantiere vince in nove dei suoi 14 partite nel 2024. I colpi di Janty che colpiscono 7,0 iarde verso la marcia di Broncos durante la CFP sono ancora più impressionanti 374 aziende. È abbastanza veloce da colpire le macchine di linea sul ring e ha una consapevolezza impressionante delle corsie da taglio.

In poche parole, Janty è sia una mucca da gioco che un grande esperto di giochi. È un futuro candidato All-Pro che può essere un franchising. Se in qualche modo fosse durato # 12 (come in questa beffa), Jerry Jones e Cowboys dovrebbero essere sul loro podio di sprint.

Classe prospettica: la top 50

Migliore caso comp: Jonathan Taylor

La migliore squadra di squadra: Pittsburgh Steelers

Con tutti gli aspetti, Janty Hampton offre forse la combinazione di dimensioni, velocità e potenza più affascinante di quest’anno – una miscela che potrebbe cataplarlo per il primo round. Alcuni hanno chiesto quanto Hampton si adattasse alle scatole impilate nel 2024, quando il difensore Drake Maye lasciò la NFL alla prima Carolina settentrionale. Hampton ha ricoperto, guidando ACC alle cordrie navali in fretta per il secondo anno consecutivo prima della partenza, mentre aveva 3565 yard e 36 in sole tre stagioni.

Per un grande uomo, Hampton può davvero accelerare dalla seconda alla terza marcia, i dischi a pezzi. E Hampton interpreta la sua cornice, botti con il tocco, e non è preoccupato per il suo benessere con un salto quasi sconsiderato ai difensori per ottenere un intervento chirurgico di ogni pollice. Hampton è un giocatore di colletti blu con una partita finita.

Classe prospettica: la top 50

Migliore caso comp: Najee Harris

La migliore squadra di squadra: Chargers di Los Angeles

Un atleta ben costruito e più esplosivo rispetto a molti degli Hawkeyes relativamente pesanti del passato, Johnson era Esso Breakout Star in questa classe RB, con Catapult, per il primo round per discutere di Big Ten con 1.537 cantieri navali e 21 tocchi. Esplode bene la luce del giorno sulla sua grande schiena, ma la sua capacità di far trattare il traffico magro attraverso i suoi piedi sulle spalle accartocciate e percorsi alti per sfondare la congestione si separa davvero. È uno dei rari grandi schienali che dà attenzione a ogni difensore.

La sua migliore idoneità sarebbe in un sistema davvero pesante come l’Iowan. A Johnson non è stato chiesto di far passare molto il gioco all’università e ha bisogno di un corso autunnale se dovrebbe partecipare alla NFL in questo settore. Considera questo, secondo PFF, Johnson ha praticato il Pass Pro di Defender solo 52 volte in tre anni in Iowa. Chiunque abbia fatto questo articolo ha registrato almeno 80 tentativi di inibizione esclusivamente nel 2024.

Classe di prospettiva: 2

Migliore caso: Joe Mixon

La migliore squadra di squadra: Giants di New York

Dato che ha controllato la competizione d’élite in due sistemi molto diversi, alcuni considerano Judkins il più sicuro della classe di corsa di quest’anno. Fu una distinzione immediata in Miss nel 2022, che portò a Secly in Rushing Yards (1.567) e in contatto (16) prima di trasferirsi nello stato dell’Ohio prima della campagna del 2024, una vittoria di successo sul campionato nazionale. Distribuzione del retro con Treveyon Henderson – l’imminente iniziatore NFL – Riduzione del carico di lavoro di Judkins (194 aziende, 1.060 yard, 14 TD), ma gli scout apprezzano che verrà a professionisti le cui gomme hanno molte superfici di usura. Ha detto Kallio almeno 20 volte in 14 partite in due stagioni, ma non ha mai avuto più di 17 contatti in nessuna partita di Buckeyes.

Se gli viene data l’opportunità di essere una mucca da gioco nella NFL, potrebbe rivelarsi un giocatore migliore al professionista. Judkins ha un quadro ben sviluppato per affrontare una grande quantità di lavoro ed è un classico slasher che lo slalom fa strada attraverso il traffico, strisciando in passi lunghi e forti.

Classe di prospettiva: 2

Migliore caso comp: Josh Jacobs

La migliore squadra di squadra: Raiders di Las Vegas

Henderson potrebbe non avere una cornice prototipica di parte della sua età e enfatizzare i movimenti della bobina, ma è finito quanto si ottiene, combinando istinti, tenacità e tre verso il basso. Henderson è un dente di slitta nei pattini, farsi strada tra i difensori o lasciandoli congelarsi in un equilibrio di stop-start ed esplosivo, il che lo fa giocare più velocemente di quanto probabilmente testerà. Ha una vera rottura che potrebbe sorprendere perché a volte è un esperto tra il piccione. Henderson era in media di 7,1 metri nel 2024, parte del recupero di questo elenco, 50 più il cortile nel cortile con un paio di regon.

Invece di cadere, quando Buckeyes ha portato i suddetti Judkins, Henderson lo ha accolto ed è diventato uno dei suoi migliori giochi di back -back quest’anno, presentando mani morbide come destinatario e fisicità come passaporto per guadagnare tempo di gioco immediato nella NFL.

Classe di prospettiva: 2

Migliore caso comp: James Cook

La migliore squadra di squadra: Kansas City Mains

Nell’era dei negozi NIL e del marketing, è sorprendente che Sampson non abbia calcolato l’approvazione di Maytag o lavatrici elettriche generali perché ha il “ciclo di spin” di quest’anno dell’élite stellare di quest’anno che si reca in classe. Ha approfittato della campagna Calk 2024 per dirigersi presto alla NFL, portando la SEC la scorsa stagione con 1.491 cantieri navali urgenti e 22 tocco. Prima di allora, ha mostrato un sacco di grandi giochi luccicanti con 6,1 YPC e 13 contatti urgenti in un obbligo limitato nelle prime due stagioni.

A Sampson manca la maggior parte dei corridori in questa lista, ma è così scivoloso nel buco e attraverso, lasciando potenziali combattenti con piastre di salto frustrate e ruote a 360 gradi. Potrebbe non rivelarsi mai essere una vera rivista di orologio per i professionisti, ma il suo grande potenziale di gioco potrebbe essere la finitura perfetta di un crimine che ha bisogno di un po ‘più di potenza di fuoco.

Classe di prospettiva: giorno 2

Il miglior caso comp: Kenneth Walker III

La migliore squadra di squadra: Denver Broncos

Solo due stagioni contro la competizione FBS sono uno dei jolly di quest’anno, ma la sua capacità di influenzare il gioco come corridore, destinatario e ritorno è l’attenzione della NFL. Tutten ha iniziato la sua carriera universitaria nella Carolina del Nord A&T guadagnando i premi All-American FCS nel 2022 nella storia della scuola con la quinta fretta più alta (1.363 yard). Ha avuto il successo immediato dopo essersi trasferito in Virginia Tech un anno dopo, iniziando tutte e 13 le partite e registrando 1.633 cantieri navali universali, tra cui 94 e 99 e 99 e un calcio d’inizio, contattando i concorrenti ACC contro la Virginia e lo stato della Florida.

Tutten non è la schiena più pulita sul nastro, a volte ci sono i grandi cornici dei loro inibitori, che sono alla ricerca di un grande gioco invece di bruciare la testa per ottenere alcuni cortili difficili. Tuttavia, ha mani morbide, tenacità nella protezione del passaggio e velocità d’élite. È stato cronometrato in 7,03 secondi con una linea di 60 metri come liceo del New Jersey nella preparazione nel 2021. Potrebbe essere il membro più veloce della classe di corsa di quest’anno.

Classe di prospettiva: 3 ° round

Migliore caso comp: Najee Harris

La migliore squadra di squadra: Baltimora Ravens

Mentre la velocità semplice avrà sicuramente molta attenzione ai suddetti tutten in pratica, lo sketch sketch di Skattebo potrebbe davvero scivolare nei prossimi mesi in quanto potrebbe essere il più lento delle migliori viste RB di quest’anno. Se questo è davvero il caso, gli scout dovrebbero ignorare il loro cronometro e riferirsi al nastro dominante di Skattebo nello stato dell’Arizona (e precedentemente Sacramento State), dove ha mostrato un livello di cuscino eccezionale, contatti e vuole raccogliere 5772 metri da Scrimandi e Scrimandi e Scrimandi e Scrimandi e Scrimandi e Scrimandi e Scrimandi e 51 touchdown. Era il cuore della squadra ASUS che ha perso la loro prima stagione per vincere Big 12, guadagnando l’omicidio tutto americano nel 2024, battendo i record urgenti di tutti i tempi della scuola con 1.711 yard e 21 touchdown.

Skattebo potrebbe mancare l’agilità laterale che la maggior parte delle squadre sta cercando, ma può essere quasi inarrestabile correre in discesa. Alcune squadre danno la priorità agli schienali che sono arrabbiati. Skattebo interpreta furiosamente, il che lo aiuterà a attraversare la sua bozza. È un blocco di granito che semplicemente non ricade.

Il resto del mio preferito:

Kyle Monangai, Rutgers (5-9, 209)

Jordan James, Oregon (5-9, 210)

Devin Neal, Kansas (5-11, 220)

Tajh Brooks, Texas Tech (5-9, 229)

Woody Marks, USC (5-10, 215)

ROB Anelli è la Fox Sports NFL Draft Analyst. È stato coperto da NFL per oltre 20 anni, al lavoro Fox, Sports Illustrated, CBSSports.com, USA Today, Yahoo, NFL.com e NFLDRAFTSCOut.com. Lavora anche come scout con i BC Lions della Canadian Football League. Seguila con x @Robrang .

