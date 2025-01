Sixers anunciam que o novato Jared McCain está fora da temporada devido a uma ruptura no menisco

Jared McCain teve média de 15,7 pontos e acertou 38% em arremessos de três pontos como novato pelo Philadelphia 76ers nesta temporada. (Foto de Michael Reaves/Getty Images)

O armador do Philadelphia 76ers, Jared McCain, estava a caminho de ser o candidato a Estreante do Ano nesta temporada. (Ele foi declarado vencedor em meados de novembro.)

No entanto, a sua promissora campanha de estreia será interrompida por uma ruptura do menisco. Na quinta-feira, a equipe anunciou o fim da temporada.

McCain sofreu uma ruptura no menisco do joelho esquerdo em 13 de dezembro, durante uma derrota por 121-107 para o Indiana Pacers. Ele foi submetido a uma cirurgia para reparar o rompimento e seu retorno foi por tempo indeterminado. O reparo do menisco foi melhor para o prognóstico de longo prazo da lesão de McCain. No entanto, isso também significava que haveria uma recuperação mais longa.

Como já relatei no passado, a cirurgia de Jared McCain no menisco rompido foi um reparo, não uma remoção. Isso geralmente leva a um melhor prognóstico a longo prazo, mas também a uma recuperação mais longa. Os Sixers confirmaram hoje que McCain estará ausente até o final da temporada. pic.twitter.com/aDZRZJAKY4 —Derek Bodner (@DerekBodnerNBA) 10 de janeiro de 2025

“Acho que temos que tentar manter as coisas no longo prazo, isso é o mais importante”, disse o técnico do Sixers, Nick Nurse, pouco antes de McCain ser operado. via NBC Sports Filadélfia. “Como isso afeta o futuro da sua carreira, que esperamos que dure muitos e muitos anos?

“Você nunca tem a chance de voltar e ganhar o Rookie of the Year”, acrescentou. “É um grande negócio. Você entende isso e fica com isso pelo resto da vida, que em determinado momento você foi o Estreante do Ano. Obviamente, é uma maneira difícil de sair, não ter isso.”

Perder McCain pelo resto da temporada é a última má notícia no que tem sido uma temporada de pesadelo para os Sixers. O time e seus torcedores tinham aspirações de campeonato com os Três Grandes de Joel Embiid, Tyrese Maxey e Paul George fora de temporada.

Mas devido a lesões (principalmente a manipulação do joelho esquerdo por Embiid e fratura dos seios da face), o trio jogou poucas partidas juntos. Isso contribuiu significativamente para o recorde de 15-20 da Filadélfia, que a coloca em 11º lugar na Conferência Leste.

No entanto, o trabalho de McCain foi um ponto positivo. Ele alcançou vários marcos antes de se machucar, incluindo estabelecer um recorde da NBA com 26 triplos marcados nas primeiras cinco partidas de sua carreira, quebrando o recorde da equipe de Allen Iverson de maior número de arremessos de três pontos. durante seus primeiros 15 jogos com 37, e registrando um recorde de estreia na NBA com oito jogos consecutivos com pelo menos três triplos marcados.

Em novembro, ele também marcou 20 ou mais pontos em sete jogos consecutivos, chegando a 34 e 30 pontos nesse período.

McCain, a escolha dos Sixers no primeiro turno (nº 16 no geral) de Duke, foi o quarto maior artilheiro dos Sixers. Ele teve média de 15,3 pontos, 2,4 rebotes e 2,6 assistências por jogo e acertou 38% nos três pontos. Sua promissora temporada de estreia termina com 23 jogos.