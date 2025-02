Skip Bayless ammette di essere “sbalordito” circa 1 squadra NBA sabato

Skip Baysless non è mai stato uno per tagliare le parole, e forse questo è in parte il motivo per cui il juggernaut dei media sportivi si è trovato senza un partner o una piattaforma per urlare il suo tetto in questi giorni.

Fortunatamente per lui, esiste Internet, quindi c’è sempre un modo per sparare un tetto, che è esattamente quello che ha fatto domenica mattina quando mirava al suo obiettivo più comune.

In una gara di 13 minuti come solo lui poteva cucinare, River Baysless a Los Angeles Lakers domenica e ha detto di essere “sbalordito” di ciò che ha appena visto sabato sera, dopo che Lakers ha fatto esplodere Denver Nugget a Denver 123-100, con riferimento al riferimento al riferimento al riferimento al riferimento al riferimento al riferimento al riferimento al riferimento al riferimento al riferimento al riferimento al riferimento al riferimento al riferimento a Quanto erano bravi i Lakers a causa di Luka Doncic che guidava lo spettacolo lungo il tratto mentre LeBron James suonava “1a” per lui.

Sono sbalordito da Los Angeles Lukas quando Luka prende il sopravvento e LeBron James è 1a pic.twitter.com/tfjxztykr3 – Skip Baysless (@realspipbayless) 23 febbraio 2025

Baysless ha sottolineato che Denver era stato in una caratteristica vincente della partita a nove e che Lakers ha combattuto negli ultimi anni contro questa squadra, in particolare ha perso otto delle loro precedenti nove partite di playoff per loro.

Questa è stata la prima partita dal commercio in cui Luka sembrava Luka quando ha rilasciato 32 punti in tiro a 10 per 22 per andare con dieci rimbalzi, sette assist, quattro furti e solo una entrata.

Mentre questo è stato l’ultimo capitolo di Baysless nel suo modo infinito di odiare a LeBron, non c’è vergogna nel posticipare un ragazzo come Luka, specialmente quando LeBron ha 40 anni e ha apertamente cercato di passare a un ruolo più differente per anni.

Il problema era che non aveva avuto un compagno di squadra che poteva rimandare a grandi momenti e fiducia per gestire lo spettacolo.

Ora lo fa.

