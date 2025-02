Skip Bayless dà pensieri onesti sui nuovi cowboy -coordinatore

Sono stati un paio di mesi dolorosi per Dallas Cowboys e i loro fan.

La squadra è andata 7-10 e ha perso i playoff per la prima volta in quattro stagioni.

Quindi le vie di Dalla si sono separate dal capo allenatore Mike McCarthy e ha fatto un affitto poco interessante sostituendolo con Brian Schottenheimer, che era il loro coordinatore offensivo.

Cowboys ha quindi assunto Clayton Adams, Arizona Cardinals Offensive Line Trainer, per essere il loro nuovo coordinatore offensivo.

Questo potrebbe essere visto come un segnale che Dallas riprenderà al prestito in attacco, ma il personaggio dei media salta Baysless, un noto fan di Cowboys, non ci crede e ha chiesto apertamente l’affitto di Adams.

“Esattamente chi è Clayton – con un K – Adams, e cosa sta facendo come il mio nuovo coordinatore di Osension?” Disse Baysless su X. “… È arrivato a questo per i miei Dallas Cowboys.”

"Chi è Clayton Adams?" – Skip Bayless Show 4 febbraio 2025

Baysless ha sottolineato che l’Arizona in due anni mentre l’allenatore di linea offensiva dei Cardinali non ha vinto molte partite.

I cowboy hanno un sacco di debolezze, ma forse la loro più grande è la loro pericolosa violazione, che si è classificata a 27 anni. Su iarde, legata a 27. Prove e 32. In touchdown in questa stagione.

Anche se avevano scelto di assumere un coordinatore offensivo più alto di profilo, questi mali non saranno risolti a meno che non migliorassero il proprio personale sul campo di fondo.

La loro corsa principale è Rico Dowdle, che ha rilasciato 1.079 yard di corsa a 4,6 metri all’anno. Tentativi, ma ha segnato solo due touchdown affrettati (aveva tre touchdown che ricevevano).

Baysless ha suggerito che Cowboys ha selezionato Ashton Jeanty nella bozza della NFL del 2025 dopo che Boise State, che è rimasto indietro, ha avuto 2.601 yard di corsa e 29 touchdown precipitanti in questa stagione.

