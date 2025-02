Skip Bayless dice che 1 squadra è il “miglior spettacolo in NBA”

Skip Bayless non è mai stato uno a trattenere i suoi sentimenti negativi attorno a Los Angeles Lakers o LeBron James.

Ma in questo momento è una delle tante persone che lodano la squadra.

Baysless, che ha scritto su X, ha detto che “è diventato di gran lunga il miglior spettacolo della NBA”.

“Due dei più grandi passanti – da solo – LeBron e Luka – ora condividono lo stesso pavimento. Seriamente, questo si aggiunge ai Lakers Showtime. I Lakers ora hanno due magie “, ha scritto Baysless.

Dire che i Lakers ora hanno due Johnson Magic è un bel requisito da Bayless, ma non è l’unico che lo pensa.

L’aggiunta di Doncic è così enorme per questa squadra e l’influenza che potrebbe avere su Los Angeles non può essere sottovalutata.

Ha una media di 27,0 punti, 8,0 rimbalzi e 7,5 assist per Combatti in questa stagione spara il 46,0 per cento dal pavimento e crea alcune delle giocate più lampeggianti in campionato.

Nel frattempo, James pubblica 24,3 punti, 7,7 rimbalzi e 9,0 assist per Battaglia ed è considerata una delle più grandi menti di basket nel tempo.

Questi due combinati insieme potrebbero creare magia in più di un modo.

Naturalmente, i Lakers hanno rinunciato molto a Doncic e la perdita di Anthony Davis li fa male.

I loro tentativi falliti a Mark Williams di Charlotte Hornets potrebbero anche scrivere problemi per i Lakers e danneggiare gravemente il loro potere difensivo.

Quindi, mentre i Lakers potevano giocare come hanno fatto durante l’era Showtime, potrebbero rinunciare a molti punti ai loro avversari.

James e Doncic possono segnare molto e creeranno incredibili punti salienti, ma ci vuole più che violazione per vincere una partita di basket.

