SL vs Aus Dream11 Previsão Today Match 1 Sri Lanka vs Australia Test Series 2025

Dream11 Dicas e guia de críquete de fantasia para o primeiro teste da série de testes Sri Lanka vs Austrália 2025, que será tocada entre SL vs Aus em Galle.

Chegou a hora da ação da bola vermelha, já que o Sri Lanka será o apresentador do campeonato mundial de testes da Austrália para uma série de testes de dois jogos. Esta série faz parte do ciclo atual do WTC, mas o resultado não terá influência na final, já que a Austrália e a África do Sul já garantiram seus lugares.

O primeiro teste entre o Sri Lanka e a Austrália começará na quarta -feira de manhã às 10 horas no Galle International Stadium.

A Austrália vem de uma vitória histórica da série por 3-1 sobre a Índia. Mas eles descansaram em alguns de seus principais jogadores, e alguns novos rostos terão a oportunidade de mostrar seu conjunto de habilidades. O Sri Lanka em casa é muito forte e deve representar uma grande ameaça para os australianos.

SL vs Aus: Detalhes da festa

Fósforo: Sri Lanka (SL) vs Austrália (AUS), primeiro teste, Sri Lanka vs Australia 2025 Series

Data de coincidência: 29 de janeiro, 2 de fevereiro (quarta a domingo)

Tempo: 10:00 IS / 04:30 GMT / 10:00 Nas instalações

Evento: Galle International Stadium, Galle

SL vs Aus: Cara A Head: SL (5) -aus (20)

Até agora, um total de 33 testes foram realizados entre essas duas equipes. A Austrália tem uma grande vantagem com 20 vitórias em comparação com cinco vitórias para o Sri Lanka, enquanto oito jogos foram conquistados.

SL vs AUS: Relatório Meteorológico

A previsão para os próximos cinco dias em Galle prevê a chuva. Há uma previsão da chuva durante o tempo agendado nos três primeiros dias com a temperatura que varia em torno de 27 e 29 ° C, enquanto a umidade provavelmente será de 80-90 %.

SL vs Aus: Relatório de Pitch

Tradicionalmente, a superfície do galle é amigável com a curva. É provável que os curadores preparem um lançamento que ajude a equipe local. O tempo pode desempenhar um papel importante, especialmente quando chove ou há cobertura de nuvens. Em geral, podíamos ver o jogo dominado pelos jogadores de boliche.

SL vs Aus: XIS prevê:

Sri Lanka: Dimuth Karunaratne, Dineh Chandimal, Pathum Nissanka, Angelo Mathews, Dhananjaya de Silva (C), Kamindu Mendis (WK), Prabath Jayasuriya, Jeffrey Vandersay, Ash Fernando, Lahir

Austrália: Steven Smith (C), Usman Khawaja, Alex Carey (WK), Marnus Labuschagne, Travis Head (VC), Beau Webster, Sam Konstas, Nathan Lyon, Todd Murphy, Mitchell Starc, Scott Boland

Sugerired Dream11 Fantasy Team No. 1 SL vs Aus Dream11:

Goleiro: Em algum lugar em reparo

Batedores: Steven Smith, Marnus Labuschagne, Pathun Nissank

Todo terrenoS: Travis Head, Beau Webster, Kaminde Mendis, Dhananjaya de Silva

Jogadores de boliche: Prabath Jayasuriya, Nathan Lyon, Scott Boland

Capitão Primeira opção: Dhananjaya de Silva || Capitão Segunda opção: Prabath Jayasuriya

Vice-Capitán Primeira opção: Steven Smith || Vice Capitão Segunda opção: Pathun Nissanka

Sugerired Dream11 Fantasy Team No. 2 SL vs Aus Dream11:

Goleiro: Em algum lugar em reparo

Batedores: Steven Smith, Marnus Labuschagne, Pathun Nissank

Todo terrenoS: Travis Head, Beau Webster, Kaminde Mendis, Dhananjaya de Silva

Jogadores de boliche: Prabath Jayasuriya, Nathan Lyon, Mitchell Starc

Capitão Primeira opção: Travis Head || Capitão Segunda opção: Em algum lugar em mente

Vice-Capitán Primeira opção: Erros kamindo || Vice Capitão Segunda opção: Nathan Lyon

SL vs AUS: Dream11 Previsão: Quem ganhará?

A Austrália está em ótima forma, mas o Sri Lanka tem uma história muito forte em casa. Especialmente nos últimos tempos, eles se incomodaram em visitar equipes. Mas apoiaremos a Austrália a vencer aqui devido à combinação geral que eles têm.

