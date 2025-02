SL vs Aus Dream11 Previsão Today Match 2 Sri Lanka vs Australia ODI Series 2025

Dream11 Dicas e guia de críquete de fantasia para o segundo ODI da série Sri Lanka vs Australia ODI 2025, que será tocada entre SL vs Aus em Colombo.

O capitão do Sri Lanka, Charith Asalanka, provavelmente teve o melhor desempenho de toda a sua carreira, o que ajudou sua equipe a atordoar a Austrália no primeiro ODI com uma vitória de 49.

O Sri Lanka agora tem uma vantagem inesperada de 1-0 na série ODI de dois jogos em andamento, com um jogo restante para jogar. A equipe do Sri Lanka agora enfrentará a Austrália no segundo ODI na sexta -feira em R. R. Proven, Colombo. Asalanka atingiu uma tonelada incrível, enquanto outros batedores de ambos os lados lutaram no campo.

A Austrália repousou a alguns de seus principais jogadores, incluindo Travis Head. Mas é provável que eles os tragam de volta para o segundo jogo. Este é o último para as duas equipes à frente do Troféu dos Campeões da ICC 2025, então eles gostariam de vencê -lo para mantê -lo seguro antes do evento da ICC.

SL vs Aus: Detalhes da festa

Fósforo: Sri Lanka (SL) vs Austrália (AUS), 2ª ODI, Sri Lanka vs Australia 2025 Series

Data de coincidência: 14 de fevereiro (sexta -feira)

Tempo: 10:00 IS / 04:30 GMT / 10:00 Nas instalações

Evento: R. concedido Stadium, Colombo

SL vs AUS: Cara a cabeça: SL (37) -aus (64)

A vitória no primeiro jogo foi a 37ª vitória do Sri Lanka sobre a Austrália em ODI. Essas duas equipes jogaram 105 ódio até agora. A Austrália venceu 64 jogos, enquanto quatro jogos entre eles terminaram sem resultado.

SL vs AUS: Relatório Meteorológico

A previsão prevê uma cobertura de nuvens na tarde de sexta-feira em Colombo, com uma temperatura de 31 ° C. É provável que a umidade seja de cerca de 60 a 65 %.

SL vs Aus: Relatório de Pitch

O lançamento em Colombo tem sido bom para jogadores de boliche. Como visto no primeiro jogo, jogadores de boliche rápido e lento receberão ajuda durante todo o jogo. Mas os batedores que podem jogar bem precisam gastar tempo para marcar grandes. O lançamento pode ter um impacto, pois a busca pode ser difícil aqui.

SL vs Aus: XIS prevê:

Sri Lanka: Avehkka Fernando, Pathum Nissanka, Kusal Mendis (WK), Charith Asalanka (C), Kamindu Mendis, Janith Liange, Wanindu Hasaranga, Dunith Wellalage, Maheesh Theekshana, Eshaninya, Asitha Fernandero Fernando, Fernando Fernando,

Austrália: Matthew Short, Travis Head, Steven Smith (C), Marnus Labuschagne, Glenn Maxwell, Alex Carey (WK), Aaron Hardie, Sean Abbott, Nathan Ellis, Adam Zampa, Spencer Johnson

Sugerired Dream11 Fantasy Team No. 1 SL vs Aus Dream11:

Goleiro: Em algum lugar em reparo

Batedores: Steven Smith, Cabeça Travis

Todo terrenoS: Charith Asalaank, Glenn Maxwell, Wanindu Hasaranga, Dunith Wellalalage, Sean Abbott, Aaron Hardie

Jogadores de boliche: Adam Zampa, Mahesh Theekshana

Capitão Primeira opção: Opptume Nota Keek || Capitão Segunda opção: Cabeça de Travis

Vice-Capitán Primeira opção: Sean Abbott || Vice Capitão Segunda opção: Em algum lugar em reparo

Sugerired Dream11 Fantasy Team No. 2 SL vs Aus Dream11:

Goleiro: Em algum lugar em reparo

Batedores: Steven Smith, Pathum Nissanka, Travis Head

Todo terrenoS: Charith Asalaank, Wanindu Hasaranga, Dunith Wellalalage, Sean Abbott, Aaron Hardie

Jogadores de boliche: Nathan Ellis, Mitchell Starc

Capitão Primeira opção: Charith Asalanka || Capitão Segunda opção: Matthew Short

Vice-Capitán Primeira opção: Steve Smith || Vice Capitão Segunda opção: Dunith Wellalage

SL vs AUS: Dream11 Previsão: Quem ganhará?

Foi uma vitória notável para o Sri Lanka na quarta -feira, e eles se sentirão seguros para entrar no segundo ódio. Mas foi o brilho de Assalanka, já que outros batedores do Sri Lanka também lutaram. A Austrália provavelmente adicionará alguns grandes nomes ao seu jogo XI. Isso criará mais oportunidades para eles, e apoiamos a Austrália para vencer aqui.

