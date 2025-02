Slot Arne Liverpool: Marcus Rashford mostrerà la qualità in Aston Villa

Capo allenatore Liverpool Arne Slot supportato Marcus Rashford Per trasformare la sua carriera nell’Aston Villa e ha detto di essere stato “davvero colpito” quando lo ha affrontato per la prima volta.

Rashford è entrato a far parte di Villa per un prestito dal Manchester United a gennaio ed è caduto dalla gentilezza nell’Old Trafford sotto Ruben Amorim. L’uomo di 27 anni ha debuttato la Premier League per la festa di Emery UNAI nel pareggio 1-1 con la città di Ipswich nel fine settimana e potrebbe apparire quando Liverpool ha viaggiato a Villa Park mercoledì sera.

Ha chiesto la sua opinione su Inghilterra International, lo slot ha detto: “Ovviamente conoscevo Marcus Rashford della Premier League, ma per la prima volta l’ho affrontato nella vita reale nel tour degli Stati Uniti (preseason) e sono rimasto davvero colpito dalla velocità era.

“Ha una buona altezza ed è comodo sulla palla. Penso che sia un ottimo giocatore. Spero che vada nella villa, ma non (mercoledì)! Sarò abbastanza sorpreso se il giocatore non lo mostri nei prossimi mesi. “

Arne Slot parlò Marcus Rashford prima dello scontro di Liverpool contro l’Aston Villa. Immagini Adam Davy/Pa attraverso Getty Images

Il Liverpool potrebbe muoversi di 10 punti in cima al tavolo della Premier League con una vittoria su Villa, anche se l’Arsenal avrà la partita in mano. È una continuazione della dura corsa per lo slot, che si reca anche a Manchester City nel fine settimana prima che sia organizzato da Newcastle United ad Anfield alla fine di questo mese.

Ho pensato se questo fascino potesse essere per la sua squadra che definisce la stagione, lo slot ha detto: “Vedo che sono 13 partite da giocare, e la partita successiva è la più importante, a partire dalla villa in trasferta, che è proprio come i lupi a casa e un gioco difficile, per noi e per tutti.

“Hanno un ottimo record di casa, forse anche di più se suonano la sera, quindi sappiamo che sarà una sfida. Ma in questa stagione abbiamo ragione. “

Lo slot ha anche confermato che Liverpool è impostato senza avanti Cody Agat e il difensore Joe Gomez Contro Villa, con l’altro per perdere una parte significativa del resto della stagione.

“Entrambi non saranno disponibili domani”, ha detto lo slot. “Cody è vicino a essere tornato e Joe impiegherà molto tempo. Uscirà per diverse settimane. È (un duro colpo) per lui e per noi.