Slot Arne Liverpool vuole che Muhammad Salah rimanga nel mezzo dell’interesse dei sauditi

Il capo allenatore Liverpool Arne Slot ha dichiarato che il club è entusiasta Muhammad ha torto Per rimanere quest’estate, insiste sul fatto che non è sorpreso dall’interesse per i giocatori dell’Arabia Saudita.

L’accordo di Salah sarà pronto per scadere a giugno e l’Egitto Internazionale ha rivelato il mese scorso che era “lontano” dal consenso al nuovo trattato di Anfield.

Salah è stata a lungo associata al trasferimento in Arabia Saudita, ministro dello sport della terra, il principe Abdulesize bin Turki al Faisal, afferma questa settimana che Piers Morgan non ha censurato che vorrebbe “averlo in Saudita per la lega.

“Sarebbe una sorpresa se qualcuno dicesse che non voleva Mo Salah”, ha detto lo slot mentre ha chiesto ad Al Faisal in una conferenza stampa venerdì.

“Ha fatto così bene che tutti probabilmente lo vogliono.

“Lo ha fatto bene senza il mio consiglio di fare ciò che è meglio per la sua carriera, anche senza il mio consiglio. Il mio consiglio per lui sarebbe diverso da quello (Al Faisal).

In questa stagione, Muhammad Salah fioriva sotto la fessura di Arne a Liverpool. Getty

“Tutti lo vogliono, incluso noi. Certo, vogliamo che si estenda. da solo e si spera per noi. “

Oltre a Salah, Capitano Liverpool Virgil Van Dijk e vice-capitano Trent Alexander-Arnold Quest’estate sono anche al di fuori del contratto, il secondo è stato oggetto di accesso dal Real Madrid il mese scorso.

Editori birichini 2 correlati

Alla domanda se il trio offrisse la propria opinione sul loro futuro, lo slot disse: “Certo. Parlo con questi giocatori, non tutti i giorni come Richard (Hughes), ma parecchio.

“Sarebbe ridicolo se non avesse parlato del futuro in quei tempi. Ovviamente lo facciamo. Ma non è qualcosa da discutere (con i media). Il contratto, parli anche del futuro con altri giocatori.