O Banker Smriti Mandhan e o versátil Deepti Sharma foram selecionados na sexta -feira para a equipe feminina de 2024 ODII ICC, mas nenhum de seus colegas do sexo masculino encontrou um lugar na equipe masculina dominada por Sri Lanka, Paquistão e Afeganistão. Na equipe feminina de estrelas, além de dois hindus, eles consistem em três jogadores da Inglaterra, dois australianos, dois australianos da África do Sul e um do Sri Lanka e da Índia Ocidental. Mandhana, 28 anos, reuniu 747 runas em 13 partidas e se tornou o melhor atirador do ODI feminino em 2024. Ela também participa da competição pelo prêmio ODI do ADI da ICC ODI do ano 2024.

Ela começou seu ano marcando 29 pontos na partida contra a Austrália em janeiro, mas para o próximo ODI, uma série em casa da África do Sul teve que esperar seis meses.

Quando ela voltou, Mandhana estava em excelente forma, a partir dos próximos séculos nos dois primeiros ODI contra o Proteas. Ela não estava muito faltando para a terceira tonelada consecutiva, caindo para 90, embora seu resultado incomum de 343 runas na série lhe desse o prêmio de jogador do jogador.

Mandhana teve um começo incerto nas duas primeiras partidas do ODI contra a Nova Zelândia em outubro, mas terminou a série com um resultado alto, depois de um grande século na partida final. Graças a esta centena de Mandhan, ela se tornou a criadora mais fértil do século da Índia no formato feminino com mais de 50 anos.

Uma história semelhante ocorreu durante a série fora contra a Austrália, onde ela terminou o centenário de WACA em um grande estilo. Na primeira partida do ODI contra o oeste da Índia, ela estava a um passo da equalização de cenários, mas nos ninéticos anos ela não teve sucesso mais uma vez. Mandhana terminou a série com meio século.

Deepti marcou 186 rotas e marcou 24 gols em 13 jogos em um show versátil em 2024.

Ela começou um ano com uma performance sólida e versátil em um ODI solitário contra a Austrália no Estádio Wankhede em janeiro, vencendo 25 séries sem fracasso e vencendo o portão.

Em uma série de três partidas contra a África do Sul em Bengalur em junho, Deepti mostrou seu talento no boliche, marcando dois gols em cada um dos três jogos. Em sua única oportunidade de refletir, ela marcou 37 pontos na primeira partida.

Deepti apareceu em outubro na série ODI contra a Nova Zelândia, conquistando o título do jogador de 41 runas e um resultado de 1/41 na primeira partida. Então ela se apresentou bem na segunda partida, vencendo 23/2 no caso perdido e foi uma tigela distinta no ODI final, levando a Índia à vitória com uma pontuação de 3/39.

Enquanto isso, a falta de um indiano na equipe masculina de estrelas pode receber muito menos partidas disputadas por este país no ano passado. A Índia jogou apenas três partidas de ODI – uma série de viagens contra o Sri Lanka – perdendo dois deles, e o terceiro terminou em empate.

A estrela da estrela ODI anunciada pela ICC é composta por quatro jogadores do Sri Lanka, três do Paquistão e do Afeganistão e um dos oeste da Índia.

O capitão Sri Lanka, Charith Asalanka, também foi nomeado capitão da equipe da ICC por sua maravilhosa reflexão ao longo do ano.

Em suas 16 apresentações no ODI em 2024, Asalanka venceu 605 Runas, uma média de 50,2, incluindo cento e quatro cinquenta.

No ano passado, o Sri Lanka jogou 18 torneios ODI, a maioria de tudo, e venceu 12 deles.

O Paquistão conquistou sete vitórias em nove confrontos de ODI, enquanto o Afeganistão teve oito dos 14 confrontos de um dia.

Um jogador bem -velho do oeste da Índia Sherfane Rutherford, que estreou na arena internacional em 2023, já que o único não -asiano foi no Star Eleven, observando 425 gols em nove partidas com uma média incrível de 106,2.

Equipe feminina do ano ODI ICC 2024:

Smriti Mandhana (India), Laura Wolvaardt (C) (South Africa), Chamar Athapaththu (Sri Lanka), Hayley Matthws (West India), Marizanne Kapp (South Africa), Ashleigh Gardner (Australia), Annabel Sutherland (Australia), Amy , Amy, Amy, Amy Jones (WK) (Inglaterra), Deepti Sharma (Índia), Sophie Ecclestone (Inglaterra), Kate Cross (Inglaterra).

Equipe masculina do ODI ICC em 2024:

Charith Asalanka (C) (Sri Lanka), Saim Ayub (Pakistan), Rahmanullah Gurbaz (Afghanistan), Pathum Nissanka (Sri Lanka), Kusal Mendis (WK) (Sri Lanka), Sherfane Rutherford (West India), Azmatullah Orarzai (Afghanistan (Afeganistão), Waninda Hasaranga (Sri Lanka), Shaheen Shah Afridi (Paquistão), Haris Rauf (Paquistão), Am Ghazanfar (Afeganistão).

(Exceto pelo cabeçalho, esta história não foi editada pela equipe da NDTV e foi publicada no Canal Consortian.)