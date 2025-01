Smriti Mandhana eleita jogadora de críquete feminina do ano da ICC ODI

A carismática estreia da Índia, Smriti Mandhana, foi nomeada na segunda-feira a jogadora de críquete feminina do ano do ODI da ICC por seu desempenho fenomenal em que a canhota atuou em 2024. Vice-capitã da Índia que foi a jogadora de críquete feminina do ano do ODI da ICC em 2018 e 2022. Ele marcou 747 corridas em 13 entradas para estabelecer novos marcos de carreira em ODIs. Ela fez várias corridas de rebatidas, incluindo Laura Wolvaardt da África do Sul, Tammy Beaumont da Inglaterra (554) e Hayley Matthews das Índias Ocidentais.

Sua contagem foi a mais alta entre as principais corridas em ODIs femininos no ano passado, à frente de Wolvaardt (697), Beaumont (554) e Matthews (469).

Ela marcou quatro séculos ODI, um recorde no futebol feminino, e encontrou o limite mais de cem vezes no ano, acertando 95 quatros e seis no máximo.

O jogador de críquete de 28 anos teve uma média de 57,86 corridas e uma impressionante taxa de acertos de 95,15.

Algumas de suas melhores entradas foram contra adversários de alto calibre, incluindo seu século que levou a Índia a uma vitória por 3 a 0 na série contra a África do Sul em junho.

Mandhana também acertou em cheio na decisão da série contra a Nova Zelândia em outubro. Ela mostrou sua habilidade de dominar o melhor boliche do mundo com mais um século desafiador em Perth contra a Austrália, em uma causa perdida em dezembro.

Embora os brilhantes 105 pontos de Mandhana no WACA em Perth tenham sido uma causa perdida, seu esforço empurrou os atuais campeões mundiais para mais perto do alvo.

Apesar da Índia ter lutado para marcar corridas e os postigos caírem do outro lado, Mandhana permaneceu firme em secar o postigo, desencadeando a sua gama de remates, acertando 14 quatros e um seis num impressionante século que resultou em 109 bolas.

