Smriti Mandhana entre três indianos na equipe feminina do ano da ICC T20I do Paquistão….

O abridor de estrelas Smriti Mandhana, o guarda-postigo Richa Ghosh e o versátil Deepti Sharma foram nomeados no sábado para a equipe feminina T20I do ano de 2024 da ICC, dominada pela Índia. Além dos três indianos, a equipe da ICC inclui dois sul-africanos e um jogador do Sri Lanka, Inglaterra, Índias Ocidentais, Austrália, Irlanda e Paquistão. Na sexta-feira, Mandhana e Deepti também foram incluídos na equipe do ano 2024 ICC ODI. Mandhana teve um excelente 2024, começando o ano com 54 brilhantes contra a Austrália e terminando o ano com três meio século consecutivos contra as Índias Ocidentais em casa.

Suas performances consistentes a levaram ao segundo lugar no ranking de rebatidas T20I feminino da ICC, marcando 763 corridas em 23 partidas.

Com oito meios séculos, incluindo uma pontuação máxima de 77, ela manteve uma média impressionante de 42,38 e uma taxa de acerto de 126,53.

As rebatidas explosivas de Richa fizeram dela uma das jogadoras de destaque da Índia no ano passado, consolidando sua posição como um dos jovens talentos mais emocionantes do críquete mundial.

Ela começou o ano com impressionantes 64, não eliminando 29 contra os Emirados Árabes Unidos e em 21 partidas marcou 365 corridas com duas rebatidas com uma média de 33,18, mantendo uma taxa de acertos de 156,65.

A contribuição integral de Deepti foi fundamental para o sucesso da Índia em 2024.

Com o seu off-spin, Deepti acertou 30 postigos a uma média de 17,80, mantendo uma taxa de economia restrita de 6,01.

Suas melhores atuações foram 13/03 contra o Nepal e 20/03 contra o Paquistão na Copa Asiática Feminina, o que garantiu seu impacto significativo tanto com o taco quanto com a bola ao longo do ano.

A equipe repleta de estrelas da ICC é capitaneada pela sul-africana Laura Wolvaardt, que levou sua equipe a vitórias notáveis, incluindo uma vitória notável sobre a Austrália em Canberra, onde marcou 58 em 53 bolas, e não 58.

O desempenho notável de Wolvaardt a levou ao quinto lugar no ranking de rebatidas T20I feminino da ICC.

Wolvaardt é acompanhada na equipe por sua companheira de equipe e versátil Marizanne Kapp, que contribuiu tanto com o taco quanto com a bola.

Em janeiro, ela marcou 75 pontos contra a Austrália e 57 contra a Índia, em Chennai.

Kapp também acertou 11 postigos enquanto jogava boliche com costuras.

A capitã do Sri Lanka, Chamari Athapaththu, também teve sucesso ao levar seu time à vitória na Copa da Ásia Feminina com dois postigos, incluindo 119 vitórias que não foram eliminadas na final contra a Índia.

A equipe também inclui a versátil Hayley Matthews das Índias Ocidentais, a inglesa Nat Sciver-Brunt e a jogadora vencedora da Copa do Mundo T20 do torneio Melie Kerr.

Kerr marcou 29 gols em 18 partidas com uma média de 15,55. Seu melhor desempenho foi em 26/04 contra a Austrália, o que ajudou seu time a conquistar o título.

A versátil jogadora de boliche irlandesa Orla Prendergast e a fiandeira esquerda paquistanesa Sadia Iqbal completam o XI.

Equipe T20I Feminina da ICC 2024: Laura Wolvaardt (c), Marizanne Kapp (ambas SA); Smriti Mandhana, Richa Ghos (semanalmente) e Deepti Sharma (todos indianos); Chamari Athapaththu (SL); Hayley Matthews (Wisconsin); Nat Sciver-Brunt (Inglaterra); Melie Kerr (Austrália), Orla Prendergast (Irlanda) e Sadia Iqbal (Paquistão). CLIQUE EM PDS

(Exceto a manchete, esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é publicada a partir de um feed distribuído.)