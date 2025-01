Snyder’s Tribune: Somos um ‘nós’? Sobre como os fãs falam sobre seu time favorito

Bem-vindo ao Snyder’s Tribune! Aqui pontifico semanalmente sobre assuntos relacionados à Liga Principal de Beisebol. Alguns dos tópicos serão questões urgentes, outros poderão parecer insignificantes no grande esquema das coisas, e a maioria ficará em algum ponto intermediário. O bom deste site é que ele é gratuito e clicável. Mas se você ficar, ficará mais esperto. Isso é uma garantia de devolução do dinheiro. Vamos lá.

Lancei esta coluna logo após a World Series de 2023 e cobri uma variedade razoável de tópicos aqui no Soapbox, especialmente considerando que é uma coluna de beisebol. Afinal, não é como se eu pudesse falar sobre coisas como filmes ou música ou algo acadêmico como pronomes…

Ou posso?

Sim, vamos falar sobre pronomes nos esportes. Especificamente,e contra eles.

Há uma batalha contínua no fandom de esportes sobre se os fãs devem ou não se referir aos seus times favoritos como “nós” ou se devem usar “eles”, uma vez que os fãs não são tecnicamente membros do time.

O fácil e óbvio e acadêmico A resposta para muitas pessoas é não, os torcedores não fazem parte do time que torcem. Como tal, “nós” não é apropriado. Você é você e seu time favorito são “eles”.

Alguns torcedores apontarão que gastar muito dinheiro com o time (por meio de ingressos, mercadorias e até mesmo pagar indiretamente para assistir o time na TV a cabo ou streaming) significa que, de certa forma, eles realmente fazem parte do time.

Não acredito necessariamente nesta linha de pensamento, pois existe uma linha clara entre um funcionário de equipe e um consumidor. Se você frequenta o sports bar local várias vezes por semana, não é a mesma coisa que trabalhar lá. Acho que seria difícil encontrar um cliente em algum lugar que dissesse algo como “temos um ótimo cardápio”, por exemplo, não importa quão bons sejam os palitos de mussarela.

Os esportes parecem ser diferentes. As pessoas dizem “nós” sobre seus times favoritos o tempo todo.

Aos que são contra esta prática pergunto se existe uma pequena lacuna no que diz respeito às escolas. Seja na faculdade, no ensino médio ou até mais jovem, sinto que, se você for membro do corpo discente ou docente, “nós” faz sentido. Imagine um grupo de estudantes durante um jogo de basquete do ensino médio. Certamente estou bem com alguém na multidão dizendo algo como “precisamos de um balde rápido aqui!”

Além disso, eles não estão na equipe. Bom? Acho que voltamos à estaca zero.

É fácil se aprofundar nos detalhes deste tópico. Eu sei que as pessoas que acham que isso parece estúpido nunca mudarão de ideia.

Acho que algo se perde nessa discussão: isso é fanatismo esportivo, não vida real.

Para mim, aceito e endosso totalmente dizer “nós” sobre seu time favorito como nada mais do que um discurso de torcedor.

Muitas pessoas veem o fandom de esportes como uma fuga. É entretenimento. Era para ser divertido. Claro, muitas vezes passamos por relativa angústia, mas isso torna as vitórias muito mais doces. O ponto principal, na minha opinião, é que não precisamos discutir algo como gramática/pronomes tão seriamente aqui em nosso mundo de fãs de esportes.

Venho me referindo aos meus times favoritos, casualmente quando estou com amigos, como “nós” desde que era criança e nunca vou parar. Não sou ignorante o suficiente para pensar que faço parte do Chicago Bears ou do Indiana Pacers ou de qualquer time da IU. Não estou tentando contar, pois gasto dinheiro em equipamentos, além de uma quantidade significativa de tempo e energia. Não é a mesma coisa. Não estou no time, mas digo que sim.

Simplesmente não é tão sério. Está falando sobre fãs. Além disso, se durante um jogo você não diferenciar entre “nós” e “eles”, você não poderá usar nenhum pronome; caso contrário, ninguém saberá do que você está falando. Digamos que seja Bears vs. Packers e eu queremos dizer que os Bears precisam passar mais. Eu digo “eles precisam passar mais”. De que time estou falando? Mas não há dúvida de que “temos que passar mais”, porque eu nunca, em um milhão de bilhões de anos, diria “nós” sobre os malditos Packers.

Não só isso, mas muitos de nós somos fãs há décadas. Há um investimento emocional que os jogadores que estão no time há menos de um ano não necessariamente têm (e é compreensível). Vamos nos concentrar nos esportes universitários com o portal de transferências. Digamos que você seja um torcedor de “vida ou morte” de um time há 50 anos. Provavelmente há mais investimento emocional do que um jovem de 19 anos que acabou de ser transferido, certo? Isso também não é um insulto aos jogadores.

Mais do que tudo, esta discussão sobre semântica ignora o quão inofensivo é o uso de “nós”. Fan é a abreviação de fanático. Não estamos dizendo que estamos sãos em relação ao nosso fandom. Não estamos sugerindo que façamos o trabalho físico que os jogadores fazem. Nós simplesmente amamos o time e queremos desesperadamente que eles vençam. Continuaremos a dizer “nós”.

E se você não quer dizer “nós” ou “nosso” sobre seu time favorito, não faça isso. A escolha é sua. Meu pedido é demitir pessoas que pensam de forma diferente.

Não há necessidade de policiar isso e “corrigir” outros. Não é tão sério. É apenas fanatismo esportivo. Vamos ser loucos e Calma, Francisco..