Sobre as perguntas de Virat Kohli vs Babar Azam, estrela impressionante Pak “Rohit Sharma Resposta”

O Troféu dos Campeões da ICC e o Paquistão cuidou da Nova Zelândia no confronto de abertura em 19 de fevereiro. No entanto, uma ótima reunião entre a Índia e o Paquistão aparecerá em Dubai em 23 de fevereiro em uma rara ala. O Clash Indo-Pak também apresenta competições pessoais emocionantes. Como Virat Kohli, Rohit Sharma, Shaheen Afridi, Haris Rauf, Mohammad Rizwan, Babar Azam, Mohammed Shami, etc. Eles vão querer fornecer o melhor possível para seus locais.

Quanto às batalhas pessoais, o debate sobre Virat Kohli vs Babar Azam mantém os fãs há muito tempo. No entanto, o ex -jogador do Paquistão Abdur Rauf Khan acredita que o capitão da Índia, Rohit Sharma, está à frente da dupla quando se trata do cultivo atual.

“Ambos são grandes jogadores (Rauf disse que foi questionado sobre a comparação de Kohli vs Babar). Mas, na minha opinião, Virat Kohli não tem comparação. Sua classe, consistência e capacidade de executar sob pressão se destacam. Babar Azam, quando está em forma, é único. Times da Índia.

Quando perguntado sobre dois “jogadores mudando de jogo” da Índia e do Paquistão, que podem ter uma grande influência, Rauf escolheu Hardik Panda e Rohit Sharma da equipe indiana. Mohammada Rizwan e Nass Shah escolheram do Paquistão.

“Na Índia, eu escolheria Hardik Panda e Rohit Sharma. Pandya é o vencedor de partidas que podem reverter o jogo com um bastão e bola, enquanto a experiência do Rohit em jogos de alta pressão é inestimável. Para o Paquistão, Mohammad Rizzwan é sempre uma ameaça para a Índia e, na minha opinião, Naeeem Shah é um xá.

Surpreendentemente, ele não mencionou Shaheen Shah Afridi na lista. Quando perguntado sobre o mesmo, ele disse que o estimulador não era visto no auge desde a lesão no joelho.

“Alguns anos atrás, eu definitivamente incluiria Shaheen Shah Afridi. No topo, ele foi uma das melhores escotilhas rápidas, chegando regularmente a 145 km / oi, agitando lindamente a bola. Mas depois de uma lesão no joelho, ele perdeu o ritmo, agora jogando boliche a 134-135 km / oi, eles não incham a bola. No entanto, no ar que morcegos (massa) como Rohit Sharma foram perturbados.