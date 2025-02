Sobre os fãs do RCB, o handlow de Smriti Mandhan "Reconhecimento e crítica" Veredicto

Defendendo os mestres de Bengaluru (RCB) do Royal Cheringers enfrentarão Gujararat Giants na partida de abertura da Premier League (WPL) 2025 em Vadodar na sexta -feira. A RCB, sob a liderança de Smriti Mandhan, derrotou Delhi Capitals (DC) em uma emocionante final no ano passado para ganhar o primeiro troféu de franquia. Quando o time lance no segundo título consecutivo, Mandhana compartilhou suas opiniões sobre os fãs do RCB. Ela ressaltou que os fãs do RCB, em comparação com outras páginas, criticam sua equipe tanto quanto eles os apreciam.

“Acho que para nós não pensamos muito no que está acontecendo. É realmente importante se concentrar em tocar um bom críquete como uma banda, é uma cultura que tentamos criar como equipe, porque os fãs do RCB são esse reconhecimento e as críticas serão um pouco mais comparadas a outras equipes.

“Quem não quer que as pessoas desafiem o RCB onde quer que você viaje, por isso é um grande positivo”, acrescentou.

Antes do início da temporada, Mandhan emanou a confiança na lista atual, apesar dos problemas devido a lesões e sua influência na franquia.

“Eu definitivamente acho que as lesões tiveram um grande impacto no último e meio, dois meses para nós, após o leilão. Mas sim, acho que lesões são algo que não está em nossas mãos, e felizmente tivemos um bom leilão.

“Então, certamente, a qualidade de ambos os Sophies é incomparável. Mas, tendo dito isso, acho que as peças para pessoas que foram feridas, acho que será definitivamente algo que será certo. Além disso.

Virat Kohli, um ex -capitão da equipe masculina do RCB, estendeu desejos sinceros para a franquia Women para a temporada WPL 2025.

“Gostaria de desejar que a mulher seja melhor na próxima temporada da WPL. É incrível o que você fez no ano passado e só espero que você continue a subir esse ritmo e aceitar essa confiança neste torneio. Não há falta de falta. O talento, como também vimos no ano passado, você é o melhor para a próxima temporada – disse Kohli.