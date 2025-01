Son Heung-min ajuda o Tottemham Hotspur a derrotar o Hoffenheim na Liga Europa

Son Heung-min ajudou o Tottenham a descansar dos problemas da Premier League na quinta-feira, com uma dobradinha na Liga Europa em Hoffenheim, colocando-os no caminho certo para as oitavas de final. Gols de Son e James Maddison levaram o Spurs ao quarto lugar na renovada fase da liga da competição de segunda divisão do futebol europeu de clubes, antes dos jogos posteriores. Ele também foi criticado pelo técnico Ange Postecoglou, com seu time arrasado quando chegou à Alemanha depois de perder os últimos sete jogos da Premier League.

Postecoglou assumiu seu primeiro compromisso de ganhar a Silverware pelo time londrino desde 2008, em sua segunda temporada como técnico.

Com o Spurs lutando para chegar ao 15º lugar atrás do Liverpool em casa, que deixa a Liga Europa, a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga para cumprir sua promessa.

Uma vitória sobre os suecos do Elfsborg no jogo de encerramento do campeonato em casa, na próxima semana, dará ao time uma passagem automática para a próxima fase como um dos oito primeiros finalistas.

“Eu disse a eles para gostarem”, disse Postecoglou à TNT Sports.

“Vencer na Europa é uma vitória significativa para nós e dá-nos uma boa posição para chegar aos oito lugares que nos darão uma semana de folga”, acrescentou o australiano.

Taxa Das arquibancadas, Maddison recebeu um passe preciso de Pedro Porro para chutar a bola, passando pelo goleiro Oliver Baumann e indo para o alto da rede, dando ao Spurs um início perfeito após apenas quatro minutos.

Richarlison, fazendo apenas sua segunda partida como titular na campanha, poderia ter aumentado a vantagem, mas o chute do brasileiro foi direto para Baumann.

O ataque em Will Spurs queria acabar com o jogo com os anfitriões alemães.

E aos 22 minutos, Maddison recorreu ao provedor para servir Son, cujo chute desviou o zagueiro, a bola passou por cima de Baumann e foi para o canto mais distante.

O grande problema dos Spurs, dada a sua defesa porosa, era mantê-los no topo.

Brandon Austin começou no gol para eles, duas semanas depois de sua estreia, e foi chamado a todo vapor para negar Tom Bischof quando chamado para o intervalo.

Var anulou a decisão do pênalti do Hoffenheim após uma hora, quando Austin colidiu com Max Moerstedt.

Com o vento a favor, o Hoffenheim reduziu a desvantagem pela metade minutos depois, quando os Spurs foram pegos no contra-ataque, com Anton Stach passando a bola para Austin.

Mas Son foi acertado aos 13 minutos do cronômetro e resolveu o problema, embora um gol de David Mokwa a dois minutos do tempo normal tenha significado outro ponto nervoso para os torcedores de longa data do Tottenham.

O Fenerbahçe, de José Mourinho, empatou em 0 a 0 no terceiro gol do Lyon, deixando o time turco temporariamente em 19º lugar, com a porta aberta para a repescagem.

Em 2000 GMT começa o Manchester United Rangers e o Table Toppers Lazio enfrenta o Real Sociedad.

Dois verdadeiros torcedores do Sociedad foram levados ao hospital depois que seu grupo foi atacado por torcedores radicais da Lazio antes de uma partida no Estádio Olímpico de Roma, disse o clube espanhol.

(Esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é gerada automaticamente a partir de um feed distribuído.)