"Sonhos na minha cabeça, mas…": Karun Nair quebra o silêncio sobre o desprezo pelo troféu dos campeões

Como pode um batedor que recentemente teve uma média de mais de 700 corridas em um torneio não chegar à seleção nacional? Bem, não é fácil entrar no time indiano, mesmo que seu nome seja Karun Nair. O batedor de Vidarbha marcou por diversão no Troféu Vijay Hazare e um mar de torcedores se reuniu atrás dele para lutar pela seleção do Time Índia. No entanto, quando o Conselho de Controle do Críquete na Índia (BCCI) anunciou o elenco de 15 membros para o próximo Troféu dos Campeões da ICC, o nome de Nair estava faltando. O chefe do comitê de seleção, Ajit Agarkar, também teve que responder a algumas perguntas durante a coletiva de imprensa sobre a negligência de Naira. Apesar dos contratempos, Nair não perde as esperanças.

Nair encerrou o Troféu Vijay Hazare com apenas um pênalti, que veio na final contra o Karnataka. Nair marcou 779 corridas na competição com média de 389,50, permanecendo invicto em 8 das 9 entradas em que participou.

“É claro que você deve estar preocupado com a possibilidade de retornar à Índia. Se você quer jogar por este país, precisa continuar sonhando. Você tem esses pensamentos e sonhos na cabeça, mas isso é apenas motivação”, disse Nair. Tempos do Hindustão.

Quando questionado sobre a falta de atenção de Nair, Agarkar disse que é uma loucura ver um batedor com média de mais de 700 corridas, mas ele não se enquadra no elenco de 15 jogadores no momento.

“Quer dizer, essas são algumas performances realmente especiais e quero dizer, alguém com média de 700+ ou 750+ ou algo parecido. Nós definitivamente conversamos quando esse tipo de performance acontecia. Neste momento, procurar uma vaga nesta equipa é muito difícil. Veja os jogadores selecionados, todos em média com bem mais de 40 anos. Infelizmente, é impossível encaixar todos em um time de 15 pessoas. Mas essas atuações certamente atrairão a atenção, seja pela perda de forma (no caso de um jogador) ou lesões, com certeza haverá uma conversa em torno dele”, disse Agarkar em entrevista coletiva após o BCCI nomear a equipe do Troféu dos Campeões.