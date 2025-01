Sonny Smart, pai do técnico da Geórgia, Kirby Smart, morre após queda em Nova Orleans

“Isso me ensinou muito sobre como lidar com as coisas, da maneira certa e da maneira errada.” Kirby Smart disse há dois anos depois que seu pai não pôde comparecer ao jogo do título do CFP. “Controle os controláveis. O momento nunca é grande demais se você estiver preparado. E sempre observei a maneira como ele preparava nossas equipes e nossos funcionários no ensino médio. Ele era um homem muito sábio, um homem de poucas palavras. Tentei seguir seu mantra como treinador.”