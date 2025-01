‘Sono già morto’: JJ Redick non è turbato dal fatto che Charles Barkley o qualcun altro dubiti di Laker

Melissa Rohlin Scrittore NBA per FOX Sports

JJ Redick pensa spesso a una citazione della miniserie della HBO sulla Seconda Guerra Mondiale trasmessa nel 2001.

“C’è una scena in Band of Brothers in cui sono in trincea e uno dei soldati, che è davvero spaventato, chiede all’altro ragazzo: ‘Come puoi uscire e combattere?’ Non sembri spaventato. “” ha ricordato Redick. “E lui dice: ‘È perché sono già morto.'”

Redick ha abbracciato questa filosofia quando ha assunto la guida dei Lakers a giugno senza alcuna esperienza da allenatore. È stato un meccanismo di coping per calmarsi dalla dura realtà secondo cui la posizione di allenatore nella NBA è diventata un parafulmine e una porta girevole di accuse.

“Quando ho accettato questo lavoro, ero già morto”, ha detto. “Quindi, sono molto consapevole di questa professione, ma non è nemmeno sul mio radar. Sono già morto.”

Durante le sette stagioni di LeBron James con i Lakers, gli allenatori Frank Vogel e Darvin Ham furono assunti e licenziati. Vogel ha guidato i Lakers al loro primo campionato in 10 anni nel 2020 ed è stato licenziato nel 2022; Ham ha aiutato i Lakers a raggiungere le finali della Conference nel 2023 ed è stato licenziato a maggio.

Redick si è trovato in questa situazione con gli occhi ben aperti.

Finora in questa stagione, i Lakers hanno avuto un’altalena selvaggia. Dopo aver vinto le sue prime tre partite seguite da sei vittorie consecutive a novembre, Redick è stato ampiamente elogiato come un antidoto alle sventure dei Lakers nelle ultime stagioni.

Hanno poi attraversato un periodo in cui hanno perso otto partite su 11 e sono scesi al 10 ° posto in Occidente da fine novembre a inizio dicembre. Ora sono di nuovo in ripresa e sono attualmente al quarto posto dopo aver vinto otto delle ultime 11 gare.

Quando hanno perso, l’ex giocatore della NBA Gilbert Arenas ha detto che Ham era il capro espiatorio dei problemi dei Lakers, mentre Redick in qualche modo ne è uscito illeso.

“Ehi, dì ad Ham di tornare, amico”, ha scherzato Arenas nel suo podcast, “Gil’s Arena”. “…Abbiamo bisogno di qualcuno da incolpare. Voglio solo dire, ‘È l’allenatore.’ E’ colpa dell’allenatore”

L’analista di TNT Charles Barkley ha analizzato i momenti salienti della vittoria per 118-115 dei Boston Celtics sui Minnesota Timberwolves giovedì, anche nel bel mezzo della loro attuale serie di vittorie consecutive, arrivando a Redick in un episodio di “Inside the NBA”.

“Sei solo un uomo morto che cammina”, ha detto Barkley. “Si sono sbarazzati di Frank Vogel, che ha fatto un buon lavoro. Si sono sbarazzati di Darvin Ham, che ha fatto un buon lavoro. Ma tu sei uscito pensando che stavi cambiando le cose con la stessa brutta ragazza con cui sei uscito. Il I Lakers puzzano.

“È arrivato lì pensando: ‘Posso farlo funzionare.’ Diavolo, puoi! Puoi truccare quel maiale! I Lakers puzzano. Andiamo, amico.”

Lo sfogo di Barkley è stato alimentato dai commenti che Redick ha fatto il mese scorso quando gli è stato chiesto cosa pensasse del calo degli ascolti televisivi e se pensa che la tripla abbia contribuito ad esso.

Nella sua lunga e dettagliata risposta, Redick ha affermato di non ritenere che i “partner nazionali” abbiano fatto un buon lavoro nel “celebrare il gioco”, cosa che Barkley ha chiaramente preso sul personale, sebbene non sia stato menzionato direttamente.

Per quanto riguarda Redick, ha insistito di non essere confuso dalle parole di Barkley.

“Non sono riuscito a vedere l’intera clip, devo essere onesto con te”, ha detto Redick venerdì prima che i Lakers ospitassero gli Atlanta Hawks. “La mia frequenza cardiaca a riposo è probabilmente 64. Ho guardato il video, era 64. Letteralmente non importa. Ho altri pensieri. Ma non preoccuparti.”

(imparentato: LeBron James afferma che l’NBA ha problemi più grandi dell’All-Star Game)

Ma una cosiddetta faida con Barkley non è mai una buona cosa per qualcuno che occupa uno dei 30 posti più incerti della NBA.

Sei allenatori sono stati licenziati nel 2023, tra cui Doc Rivers, Monty Williams, Nick Nurse, Mike Budenholzer, Steven Silas e Dwane Casey. Proprio la scorsa settimana, i Sacramento Kings hanno sbalordito il mondo NBA licenziando Mike Brown, l’allenatore del consenso del 2023.

Certo, opinioni esterne come quella di Barkley non valgono per la sicurezza del lavoro di Redick. Ma ancora una volta, il dibattito nazionale risuona e la voce di Barkley ha sicuramente molto peso.

Barkley ha aggiunto che ora ha gli occhi puntati su Redick.

“JJ, stai venendo per il re, è meglio non mancare”, ha detto Barkley. “Perché posso prenderti, fratello. Ricorda, ho preso la tua partita dei Lakers.”

In tutto questo, Redick ha cercato di ignorare il rumore.

Redick ha aperto la stagione con unanime stupore. Era così sconosciuto. Sapevamo che era uno specialista da tre punti quando lo abbiamo visto giocare. E sapevamo che era un giocatore di basket quando lo abbiamo sentito parlare del gioco come analista di ESPN. Ma un debuttante che allena una delle franchigie più importanti del campionato?

È andata davvero bene. O molto cattivo.

James e Davis hanno aperto la stagione cantando le sue lodi, lodandolo per essere così preparato e per la sua visione così ben articolata.

E sembra che si sentano ancora così.

Quando Redick ha sfidato Davis a “vincere l’MVP”, ha risposto essendo in cima alla conversazione all’inizio della stagione. E venerdì, quando gli è stato chiesto del miglioramento offensivo dei Lakers, James ha detto di sì, il che apparentemente è stato un omaggio a Redick. “Sappiamo tutti dove dovremmo essere”, ha detto James.

Ma Redick sa che la stagione è lunga e che ci saranno momenti ancora più difficili.

La buona notizia per Redick, che potrebbe aiutarlo a rimanere impermeabile al rumore esterno, è che sembra essere il suo più grande critico.

Anche se ha affermato che il suo battito cardiaco a riposo è rimasto lo stesso mentre guardava Barkley urlare, è chiaro che non è così quando i Lakers perdono. È incredibilmente animato durante i giochi. E si schiaccia quando le cose non vanno secondo i piani.

Ha anche ammesso che dopo le partite va letteralmente in un luogo buio (il suo seminterrato) e guarda un film.

Quindi, mentre Arenas sottolinea quello che vedeva come un doppio standard e Barkley si arrende completamente a Redick potrebbe indicare che i giorni di Redick come il bambino d’oro dagli occhi brillanti e dalla coda folta della lega negli appunti potrebbero essere finiti, a quanto pare lo è. pronto a sopportare il caldo.

“Mi sono iscritto per le cose difficili”, ha detto. “Non mi sono iscritto per cose facili. Mi piace risolvere i problemi.”

Questo è chiaro: ha molti occhi. È a Los Angeles. Il suo periodo di grazia sta per finire.

Meno male per lui, ora i Lakers brillano.

Ma se le cose cambiano, i suoi detrattori verranno a prenderlo, sia che si finga morto o no.

Melissa Rohlin è una scrittrice NBA per FOX Sports. In precedenza ha coperto il campionato per Sports Illustrated Los Angeles Times, Bay Area News Group e Sant’Antonio Notizie espresse. Seguitelo su Twitter @ di Melissarohl .

SEGUIRE Segui i tuoi preferiti per personalizzare la tua esperienza FOX Sports Los Angeles Lakers Associazione Nazionale Pallacanestro