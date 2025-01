Sono in arrivo le sfide per i migliori Cavaliers della NBA

PER 24 MINUTI, I Golden State Warriors hanno fatto squadra con la migliore squadra della NBA.

Era il 30 dicembre al Chase Center di San Francisco e, dopo un primo tempo tortuoso per i Warriors e gli allora 27-4 Cleveland Cavaliers, Golden State ha ridotto il suo deficit a cinque punti e -1 dall’attaccante Trayce Jackson-Davis. possesso di apertura del terzo quarto.

Otto minuti dopo, i Warriors si ritrovarono a terra 26la vittima di una raffica di 34-13 da 3 punti – lo stesso tipo di fieno del terzo quarto che ha definito la loro corsa dinastica.

Circa 90 minuti prima della partita, Steve Kerr si sedette davanti al bancone blu della sua squadra, come ha fatto durante il suo mandato nella Hall of Fame come allenatore dei quattro volte campioni Warriors.

Ha detto che vede dei parallelismi tra i Cavaliers, ora allenati dall’ex assistente di Kerr Kenny Atkinson, e le sue squadre Warriors del passato. Cleveland, come quelle squadre del Golden State, presenta una dinamica zona di difesa All-Star in Donovan Mitchell e Darius Garland, un versatile attaccante difensivo in Evan Mobley, un veterano al centro in Jarrett Allen e un cast di supporto profondo in grado di assorbire le squadre. a ondate nel corso di 48 minuti.

“Penso che la cosa più importante (il mio primo anno) sia stata semplicemente convincere i ragazzi che non dovevamo affrontare il solito processo di lutto per tre anni che la maggior parte delle squadre NBA sembra dover affrontare”, ha detto Kerr. la sua prima stagione al timone nel 2014-15, quando Golden State ha preso d’assalto il campionato con 66 vittorie e il primo dei quattro titoli della franchigia in otto anni.

Per i Cavaliers 31-4, che mercoledì ospitano l’Oklahoma City Thunder leader in Occidente (19:00 ET, ESPN), la domanda più grande tra gli addetti ai lavori della lega rimane se potranno ascendere allo status di contendente al campionato – o più. c’è ancora del lavoro da fare per Mitchell, Mobley, Garland e il resto del giovane roster di Cleveland.

“Stiamo giocando un buon basket”, ha detto Mitchell a ESPN, “ma possiamo essere questa squadra in modo coerente? Possiamo essere questa squadra quando perdiamo due o tre di fila? Possiamo essere questa squadra nei giorni della canicola subito prima dell’All -Rottura stellare?

“Quanto tempo possiamo resistere? Questa è la sfida.”

POCO DOPO ATKINSON è stato assunto quest’estate, lui e Mitchell si sono incontrati per la prima volta: il classico incontro tra allenatore e stella che ha dato inizio alla loro relazione. Ma quasi subito l’argomento si spostò su Mobley.

“Come farà questa squadra a compiere il passo successivo?” Atkinson ha raccontato a ESPN della sua conversazione con Mitchell. “”C. 1”, ha detto, “non sai quanto sia bravo Evan”. E poi ha detto: “Dobbiamo dargli potere”.

I Cavaliers hanno firmato per Mobley un’estensione massima del contratto quest’estate, un segno della fiducia incrollabile del franchise nel continuare a svilupparsi fino a diventare la pietra angolare immaginata da Cleveland quando è stato selezionato al terzo posto assoluto nel 2021. Ma affinché Mobley raggiungesse quelle alte ambizioni, c’era di più. necessario. Atkinson e Mitchell lo sapevano.

Nelle sue prime tre stagioni, Mobley si guadagnò la reputazione di uno dei difensori migliori e più versatili della NBA, con lui e Allen la spina dorsale di quella che era costantemente una delle migliori squadre difensive della lega nonostante Mitchell e Garland, due squadre offensive più piccole. guardie di mentalità, che iniziano nella zona di difesa. Cleveland ha un punteggio difensivo di 104,8 con Mobley in campo – buono per il secondo posto in campionato dietro Oklahoma City – e scende a 112,8 quando è in panchina.

Ma i numeri offensivi di Mobley sono rimasti stagnanti. Ecco perché Mitchell ha deciso durante l’estate e all’inizio della stagione di cercare di dare ai suoi giovani compagni di squadra la possibilità di espandere il loro gioco.

“Penso che sia quello su cui mi sono concentrato”, ha detto Mitchell. “Mi permetto di fare un passo indietro. So dove posso unirmi e giocare…

“Quindi per me, questo è ciò che ci porterà al livello successivo: (Darius), Evan, quei ragazzi continuano a fare il passo successivo.

Loro se ne sono accorti e le squadre avversarie se ne sono accorte. Gli allenatori e gli scout di tutta la NBA hanno elogiato Atkinson per essersi appoggiato ai punti di forza del suo roster e aver implementato uno stile veloce e sciolto che genera tiri di qualità. I Cavaliers sono sulla buona strada per il sesto posto dopo aver terminato 22esimo la scorsa stagione.

“È esattamente il modo in cui Kenny vuole giocare”, ha detto lo scout. “La velocità con cui giocano è molto vantaggiosa per Mobley e Garland, e aiuta anche a coprire le carenze degli altri giocatori. … Hanno semplificato le cose rispetto allo scorso anno.”

Mobley ha toccato raramente la palla l’anno scorso sotto la guida del precedente allenatore JB Bickerstaff, licenziato dopo la sconfitta di Cleveland al secondo turno contro i Boston Celtics. Quest’anno non esiteremo a chiedere a Mobley di guidare la transizione e di essere maggiormente coinvolto nei set a metà campo. Sta anche registrando la percentuale di tiri al ferro più alta della sua carriera (49%), limitando i floater e mostrando un nuovo livello di aggressività nei drive.

“Penso solo che tu ti sia imbattuto in un tipo di basket completamente diverso”, ha detto a ESPN l’attaccante dei Cavaliers Georges Niang. “L’anno scorso, Evan è andato all’angolo. Ora è in cima, il suo tasso di utilizzo è aumentato e sta punendo i cambi in cui non puoi semplicemente scaricargli addosso un ragazzo e lasciargli fare il pieno.”

Per Atkinson la spiegazione è ancora più semplice:

“Sta iniziando a credere quanto sia bravo.

ATTRAVERSO LE PROVE suggerendo che Cleveland è un legittimo contendente al titolo, rimane scetticismo in tutto il campionato sul fatto che sia abbastanza buono per fare una spinta ai playoff.

Allenatori e osservatori sottolineano la profondità e il ritmo frenetico dei Cavs – punti di forza nella stagione regolare – come potenziali svantaggi nella postseason.

“Penso che siano davvero un’ottima squadra per la stagione regolare, ma quando il gioco rallenta e diventa più concentrato, ho qualche preoccupazione”, ha detto il vice allenatore, che ha recentemente affrontato Cleveland. “Riusciranno Donovan e Darius a fare molti tiri quando ciò accadrà? Questa sarà la domanda più grande.”

Un’altra domanda prolissa? Mobley tiro. Ha aumentato i suoi tentativi da 3 punti da più di uno a partita a quasi tre e tira con il 41,8% dalla profondità. Tuttavia, finché non ci sarà un campione consistente che indichi che rappresenta una vera minaccia dal perimetro, le squadre non avranno paura di costringerlo a tirare.

“Il tiro di Mobley è migliore”, ha detto un altro assistente allenatore che Cleveland ha visto di recente, “ma non abbastanza buono”.

“Penso che molte domande abbiano a che fare con la realtà dei numeri di Mobley per quanto riguarda il tiro”, ha detto lo scout. “Non credo. Ma se lo è, è un grosso problema.”

Scout e allenatori hanno anche sottolineato i potenziali limiti difensivi del backfield Mitchell-Garland, che le squadre prenderanno di mira in modo più coerente nella serie di playoff di sette partite. Un collegamento comune era l’ex squadra di Mitchell, gli Utah Jazz, che aveva una difesa costruita attorno al perenne favorito del difensore dell’anno Rudy Gobert, che murava la vernice – come Allen e Mobley per Cleveland – per compensare il perimetro di quel gruppo. carenze.

Quelle squadre Jazz non sono mai riuscite a superare il secondo turno. Cleveland cercherà di evitare un destino simile mentre si dirigono verso i playoff con gli occhi puntati su giocatori del calibro di Jayson Tatum e Jaylen Brown a Boston, Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns a New York e Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard a Milwaukee.





Atkinson ha ammesso che non si aspetta che le critiche esterne alla sua squadra cambino fino alla fine della stagione, come quelle prime squadre dei Warriors che erano comunque messe in dubbio durante la loro prima stagione di campionato finché non batterono i Cavs guidati da LeBron James per vincere il titolo.

Secondo il Basketball Power Index di ESPN, Cleveland ha giocato il programma più semplice della NBA fino ad oggi. Ma i Cavaliers non stanno solo battendo quelle squadre, le stanno battendo, come evidenziato dal loro punteggio netto di più 11,5. Quel numero sarebbe il terzo più alto in un decennio, dietro solo ai Thunder di quest’anno (12,1) e ai Celtics, campioni NBA dello scorso anno (11,7).

Mercoledì inizierà un viaggio più difficile. Nelle prossime settimane, Cleveland avrà un altro incontro con Oklahoma City, due contro gli Houston Rockets e un’altra resa dei conti con i Celtics, tutte opportunità per questo gruppo di continuare a dimostrare che appartiene a dove il suo record dice che già risiede: nella cerchia ristretta della lega. . candidati alla laurea.

“Ogni volta che affronti le squadre d’élite contro le quali affronteremo noi”, ha detto Atkinson, “qual è il feedback?

“Non abbiamo giocato molte di queste partite. Saremo messi alla prova”.