Sono state rivelate le stelle di copertina dello spettacolo 25 MLB, ci sono tre giocatori per la prima volta in assoluto

Per la prima volta nella sua storia, la mostra MLB ha diversi giocatori in copertina.

L’alimentatore pirata di Pittsburgh Paul Skenes, il corto di Cincinnati Reds Elly de La Cruz e Baltimore Orioles shorttop Gunnar Henderson appaiono sulla copertina di MLB The Show 25, è stato annunciato martedì.

La decisione di nominare gli atleti di Senes, De La Cruz e Henderson seguono la recente tendenza dello sviluppatore di giochi San Diegon Studio a mettere le stelle nascenti sulla copertina di MLB. La sua decisione di concentrarsi sulle giovani stelle nella rivista di gioco di quest’anno è stata intenzionale.

“Storicamente, abbiamo scelto una copertina per l’atleta MLB per una mostra, qualcuno che è in cima allo sport”, mostra il leader del team di marketing globale Todd Liss detto a mlb.com. “Quando le giovani capacità senza precedenti sono arrivate in campionato, volevamo rappresentare l’attuale atmosfera del baseball e presentarla nella nostra copertina. Questi tre giocatori muovono il baseball possibile e cambiamo quanti giocatori possono essere sulla copertina della mostra . “

Vlad Guerrero Jr. Jr., le prime basi di Toronto Jays, erano sulla copertina del gioco per l’ultima stagione, mentre la star di Miami Marlins Jazz Chisholm è apparsa in MLB nello show 23, mentre tutti hanno fatto il loro debutto nella loro carriera relativamente iniziale.

Senes, De La Cruz e Henderson sembrano seguaci logici che coprono gli atleti in base all’inizio della loro carriera. Senes è salito a saltare in una delle migliori potenziali opinioni potenziali dell’ultima memoria dopo essere stato invitato nel maggio 2024. Il 22enne ha vinto la National League of the Year e è arrivato terzo in NL Cy Young Vote 11-3 dopo 11- 3 1,96 ERA, 170 colpi e 0,947 WHIP.

De La Cruz è diventato senza dubbio uno dei giocatori elettronici della lega nella memoria recente. È diventato un quinto giocatore dal 1901, con almeno 20 viaggi in casa e 60 basi rubate l’anno scorso in una stagione e ha registrato 25 appartamenti con le sue 67 basi rubate di MLB-High. È arrivato dopo aver registrato in 13 appartamenti, sette triple e 35 basi rubate in 98 partite come principiante nel 2023.

Infine, Henderson è stata una delle chiavi delle partite di caduta back-to-back Orioles negli ultimi due anni. Il 23enne è stato uno dei migliori colpi dell’American League la scorsa stagione, colpendo .281 con 37 appartamenti, 92 RBI e .893 OPS. Aveva anche 21 basi rubate dopo aver vinto l’evento di Al Rookie nel 2023.

A differenza della NFL, la copertina MLB non ha avuto molta maledizione. La scorsa stagione, Guerrero in realtà ha avuto un anno di ricompensa in copertina. Chisholm ha perso un po ‘di tempo a causa di un infortunio nel 2023, ma ha comunque colpito i 19 appartamenti più alti della sua carriera quell’anno. Shohei Ohtan ha anche avuto un’altra stagione a due vie dopo essere apparso sul mazzo nel 2022 e si è classificato secondo nel voto di Al MVP.

MLB Show 25 segna la 20a edizione del gioco. L’ex star di Boston Red Sox e Famer del Famer David Ortiz sono apparsi sulla prima copertina del gioco nel 2006, colpendo i 54 appartamenti più alti nella sua carriera in questa stagione.

L’Associated Press ha partecipato a questo rapporto.