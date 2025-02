Sony PlayStation State of Play Event Times, onde ver e mais detalhes

Detalhes importantes que você precisa saber

O anúncio oficial foi finalmente feito pela Sony e um novo evento estadual de PlayStation State of Play está marcado para hoje. Anteriormente, os vazamentos sugeriram que esse evento ocorra na semana de Valentín e agora foi finalmente confirmado.

Neste artigo, falaremos sobre eventos, onde os fãs podem ver, o que podemos esperar e mais detalhes.

PlayStation State of Play LiveSream Times

O evento da Sony Exhibition está programado para 12 de fevereiro de 2025 às 14:00 PT PT / 17:00 ET / 22:00 GMT. Aqui está o colapso:

Europa: 23:00 CET / 12 AM (JU) EET

Ásia / Oceania: 7h (qui) JST / 9h (qui) awst / 9h (qui) aedt

Índia: 3:30 da manhã, quinta -feira, 13 de fevereiro de 2025 Time indiano padrão

América do Norte: 14:00 PST / 15:00 MST / 16:00 CST / 17:00 EST

Reino Unido/IRA: 22:00 GMT

Onde procurar?

Os canais oficiais da Sony PlayStation no YouTube, Twitch e Tiktok transmitirão esses eventos ao vivo. Muitos canais de jogos grandes, como IGN, Gameranx e muito, também farão a transmissão de vigilância para este evento.

Você pode esperar o mesmo das grandes serpentinas de jogos e criadores de conteúdo, como Hidratical, Asmongold TV, Sardud e muito mais.

O que esperar no PlayStation State of Play?

Os rumores atuais sugerem que algo relacionado às almas perdidas, além do jogo, poderia ser mostrado neste evento. Os fãs também podem esperar Metal Gear Delta Solid Delta: Snake Eater, Death Stranding 2: na praia e detalhes da era grega de God of War.

Alguns fãs aguardam uma remasterização de sangue ou uma porta de PC de 60 fps e o jogo Wolverine da Marvel. Nada foi confirmado do lado da Sony e os fãs só podem esperar pelo evento ao vivo que deve ter 40 minutos.

O que você acha do próximo evento do PlayStation State of Play hoje? Que detalhes do jogo você gostaria de ver e está animado com isso? Compartilhe seus pensamentos conosco na seção de comentários.

