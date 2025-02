Sony PlayStation State of Play Live; Espere fantasma de yōtei, Death Stranding 2 e mais

O jogo da Sony PlayStation começará em 12 de fevereiro de 2025 às 14:00 UT. Este será o primeiro evento PlayStation Showcase de 2025, com algumas revelações importantes.

O evento será executado por mais de 40 minutos e terá “notícias e atualizações em excelentes jogos que atingem o PS5” de desenvolvedores em todo o mundo.

PlayStation State of Play Previsio e expectativas

As notícias oficiais foram anunciadas no Blog do PlayStation, mantendo todas as informações sobre os jogos ocultos por enquanto. Os fãs já começaram a prever e especular sobre o que podiam ver no primeiro evento de exposição deste ano.

O fantasma de Yotei e possivelmente o Death Stranding 2 são os candidatos mais prováveis ​​que serão incluídos, que devem ser lançados em 2025. O fantasma de Yotei foi mostrado pela primeira vez em setembro, enquanto a morte da morte 2 foi inicialmente revelada durante um evento de estado do jogo um ano atrás.

Jogos de serviço ao vivo, como a maratona da Bungie, a Fairgame $ e a longa função multiplayer de guerrilheiros estão entre os poucos que a Sony ainda não lançou.

Isso não é tudo, já que os rumores e vazamentos estão circulando o novo jogo de God of War, onde poderíamos ver os jovens Kratos mais uma vez. Isso pode ser um reinício ou uma remasterização da saga grega.

Você também pode revelar mais algumas novas informações relacionadas à alma perdida. A conta oficial da Blade Stellar em X (anteriormente conhecida como Twitter) também retweetou o tweet do evento PlayStation Station State of Play. Os fãs especulam que o Blade Stellar DLC também poderia ser anunciado.

Mais informações também podem ser reveladas sobre os jogos de Final Fantasy, juntamente com um pouco mais de conteúdo de novo conteúdo em Metal Gear Delta Solid Delta e Monster Hunter Wilds. Os fãs do GTA também esperam um milagre no qual o Rockstar pode lançar um novo avanço ou uma data de lançamento para o GTA 6 no PlayStation State of Play.

O elemento desconhecido tornou esse evento ainda mais divulgado, e mal podemos esperar para ver o que a Sony reservou para este evento ao vivo.

