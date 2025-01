O Soorma Hockey Club é atualmente o terceiro na classificação dos pontos de hóquei indiano.

À medida que a Hockey Hockey India League de Hóquei 2024-25 se aproxima de sua fase decisiva, o Soorma Hockey Club está se preparando para um encontro crucial contra o ator de tabela, Shraki Rarh Bengala Tigres, programado para amanhã. Com os pontos semifinais ainda em jogo entre as cinco melhores equipes, esta partida tem uma importância significativa para ambas as partes.

Refletindo sobre sua reunião anterior em 20 de janeiro, onde Sorma garantiu uma estreita vitória por 2-1, cortesia dos objetivos de Prabhjot Singh e a administração Singh, o técnico-chefe Jeroen Baart enfatizou a resistência e a execução estratégica da equipe.

Ele declarou: “Nossos jogadores mostraram uma determinação excepcional para garantir uma vitória limitada contra os Tigres da última vez. Garantir que a vitória foi fundamental, mas estamos cientes de que o próximo jogo apresenta um novo desafio, e estamos preparados para mostrar a mesma atitude no amanhã.

Os Tigres estão no topo da tabela de pontos, com 18 pontos de nove jogos. Rupinder Pal Singh e Jugraj Singh foram os jogadores de destaque para eles, marcando cinco e oito gols, respectivamente. Portanto, a defesa do canto da penalidade será uma área crítica para Soorma.

O treinador -chefe Baart reconheceu os pontos fortes dos tigres de Bengala, apontando: “Eles são uma equipe formidável com uma história forte nesta temporada. Respeitamos suas capacidades dos cantos da penalidade, mas continuamos o seguro de nossa preparação e nossos primeiros corredores que tiveram foi excepcional para fechar pisca de arrasto ao longo da temporada até agora.

Soorma está em boa forma desde o início da segunda fase e veio de uma vitória por 5-3 contra o Kalinga Lancers Vedanta. Destacando a abordagem da equipe, Baart acrescentou: “Nossa abordagem se concentra na defesa disciplinada e capitalizando as oportunidades de pontuação. Cada jogador entende apostas e estamos comprometidos em oferecer nosso melhor desempenho para garantir um lugar na semifinal.

