Soorma Hockey Club continua na disputa dos playoffs com vitória por pouco sobre Delhi SG Pipers

O Soorma Hockey Club passou para o terceiro lugar com a vitória, enquanto Delhi permanece na última posição.

O Soorma Hockey Club derrotou hoje o Delhi SG Pipers por uma margem estreita de 2-1 na Men’s Hockey Indian League (HIL) 2024-25 no Marang Gomke Jaipal Singh Munda Astro Turf Hockey Stadium em Ranchi. Harjeet Singh (9′) e Gurjant Singh (17′) deram a vantagem ao JSW Soorma Hockey Club no início do jogo. Corey Weyer (59′) marcou um gol no último quarto, mas o Delhi SG Pipers não conseguiu alterar mais o resultado da partida.

O Soorma Hockey Club começou o jogo com o objetivo de esticar o campo e pressionar o Delhi SG Pipers, mas os Pipers pressionaram forte e conseguiram roubar a maior parte da posse de bola.

No entanto, em um contra-ataque, Prabhjot devolveu a bola para Harjeet Singh, que disparou um foguete do topo do círculo para vencer o goleiro do Pipers, Pawan, e dar a liderança a Soorma no primeiro quarto. Soorma continuou a ditar os procedimentos durante o resto do trimestre, mas não conseguiu chegar ao fundo da rede.

Soorma estava na frente no início do segundo quarto, forçando os Pipers a acampar em seu próprio meio-campo. Em poucos minutos, Gurjant Singh recebeu a bola no topo do círculo e evitou seu marcador para passar a bola por Benjamin Rennie no gol e dobrar a vantagem de Soorma.

Os Pipers mostraram alguma iniciativa à medida que o quarto avançava e lançaram alguns remates através de Dilraj Singh e Ky Wiillot, mas não conseguiram direccioná-los para a baliza e quebrar a defesa do Soorma.

O terceiro quarto foi combativo com os Pipers atacando com mais determinação enquanto Soorma se mantinha firme na defesa. Ambas as equipes travaram uma batalha do início ao fim, trocando círculos de tackles e chutes à medida que o quarto avançava.

Soorma teve uma boa chance de marcar no final do quarto, quando Gurjant, em contra-ataque, procurou Prabhjot Singh, mas seu passe foi desviado por Pawan. Os Pipers responderam ganhando um escanteio logo depois, mas não conseguiram superar Vincent Vanasch e a defesa de Soorma.

Os Pipers foram homem a homem na defesa no início do quarto período, mas Soorma conseguiu segurar a bola e girá-la ao longo da linha de base. Soorma, em um contra-ataque poucos minutos depois, esteve perto de marcar quando Phil Roper procurou encontrar Pawan Rajhbar aberto na frente do gol, mas Rohit de Pipers conseguiu interceptar o passe final.

Os Pipers continuaram a colocar Soorma de volta em seu meio-campo e Corey Weyer estava disponível para chutar a bola para o gol após uma defesa de Vanasch para reduzir um gol. Os Pipers continuaram avançando e ganharam outro escanteio faltando segundos para o final do jogo, mas a jogada feroz de Tomas Domene foi recebida com uma defesa firme de Vincent Vanasch e Soorma conseguiu garantir uma vitória por 2-1.

