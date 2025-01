Soorma Hockey Club espera dobrar a liga contra Shrachi Rarh Bengal Tigers

O Soorma Hockey Club precisa de apenas um ponto para garantir sua vaga na final.

O Soorma Hockey Club está a um passo da qualificação para a final da Women’s Hockey India League 2024-25. Eles precisam garantir pelo menos um ponto contra o Shrachi Rarh Bengal Tigers no Marang Gomke Jaipal Singh Munda Astroturf Hockey Stadium, em Ranchi, amanhã para avançar para a final.

“Nosso foco ao longo de toda esta campanha foi querer vencer todos os jogos que disputarmos. Então agora vamos nos concentrar na partida contra o Shrachi Rarh Bengal Tigers. Esse é o jogo mais importante para nós nesta fase, por isso vamos passo a passo e depois desse jogo olhamos para o futuro e para o que temos de fazer. Ainda temos que fazer negócios no próximo jogo”, compartilhou o técnico Jude Menezes antes do jogo.

Soorma vem voando alto na Liga. A equipe está na liderança da tabela depois de registrar três vitórias e um empate para acumular 10 pontos antes do último jogo da fase de grupos. Sonam tem estado em excelente forma no ataque, marcando quatro gols em cinco jogos pelo Soorma, enquanto Charlotte Englebert marcou dois gols.

No entanto, todos os 11 gols vieram de jogo aberto e as equipes lutam para converter pênaltis em toda a Liga.

“Estamos lutando com a armadilha inicial. Acho que a maioria das equipes teve problemas com isso porque se você olhar também para as outras equipes, não foram marcados muitos pênaltis. Portanto, acho que precisamos continuar trabalhando nisso e espero que possamos obter alguns resultados a partir daí, mas somos uma unidade muito forte em termos de atacantes e nossa defesa também é bastante compacta e forte.

“Portanto, com a qualidade que temos na nossa linha de ataque, sabemos que temos capacidade para marcar golos”, explicou.

A última vez que o Soorma enfrentou os Tigres, eles se recuperaram de uma desvantagem de gol para registrar uma vitória retumbante por 4 a 1 na primeira partida da campanha. Olivia Shannon, Charlotte Englebert, a capitã Salima Tete e Sonam chegaram ao fundo da rede para completar uma atuação completa no dia.

“Penso que mais uma vez o foco será tentar obter alguns resultados no círculo de remate, tentar marcar golos e garantir que jogamos com um estilo de ataque agressivo e fluido que realmente se adapte à forma como jogamos”, concluiu. .

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama