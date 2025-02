Soorma Hockey Club Sonam em Hil Journey, Calculação da equipe nacional e mais

O Odisha Warriors venceu o Soorma Hockey Club a ser coroado como o primeiro campeão da Liga Feminina de Hóquei na Índia.

Em apenas 19 anos, Sonam roubou o centro das atenções na liga feminina de hóquei indiana 2025 com performances excepcionais, já que seus objetivos cruciais ajudaram o clube de hóquei a chegar à final na temporada única. O atacante de Haryana foi o segundo artilheiro do torneio e liderou as listas entre os índios.

Enquanto conversava sobre sua temporada de trabalho, Sonam declarou: “Antes do início do torneio, eu nem esperava jogar nenhum jogo porque era muito jovem e havia muito mais atacantes experimentados no meu time”.

“Quando tive a oportunidade de jogar no primeiro jogo contra o Delhi SG Pipers, sabia que tinha que fazer o meu melhor no time do jogo”, acrescentou.

Sonam se tornou uma grande ameaça para equipes opostas, graças aos seus objetivos consistentes e à sua criação casual. Quando perguntada sobre o segredo de seu sucesso, ela respondeu: “Nossa equipe jogou um estilo de hóquei extremamente atacante que torna o papel do atacante muito importante. Ele sabia que tinha que fazer todo o possível para que a equipe tenha se saído bem, então tentei Marque o maior número possível de gols.

Sonam foi até recompensado por suas exposições impecáveis ​​no campo, já que o próximo jogador do torneio foi nomeado. “Estou muito orgulhoso disso e isso me motivou mais do que nunca. Sei que posso jogar muito melhor e ir muito mais longe e farei o possível para jogar pelo meu país.

“Meu treinador (Jude Menezes) me ajudou muito e eu estava sempre lá para mim quando precisava de algo. Isso me motivou muito a ganhar este prêmio.

Sonam também compartilhou que seu ídolo estava crescendo era Rani Rampal Singh, com quem ele poderia trabalhar em Herói Hil. Enquanto ele compartilhava sua experiência, ele disse emocionante: “Depois de cada jogo, ela (Rani Rampal) costumava me dizer os erros que cometi e me ajudou a melhorá -los. Ela me apoiou muito e eu quero ser como ela.

Quando Soorma perdeu a final, Sonam foi visto chorando à margem mostrando o quanto ele queria elevar o título com sua equipe. “Queríamos criar história e vencer como todo mundo, mas quando isso não aconteceu, eu me senti muito estranho e comecei a chorar”, compartilhou Sonam.

O corajoso esforço de Sonam no herói Hil finalmente lhe rendeu um lugar no campo nacional, já que ele é selecionado nas reservas para os jogos da FIH Women’s Pro League em Bhubaneswar. “Minha família ficou muito feliz quando ouviram as notícias. Sinto -me bem e tenho certeza de que posso fazer o meu melhor pela Índia. Estou aprendendo muito com jogadores mais velhos aqui no acampamento e aproveitarei ao máximo a oportunidade se puder jogar ”, disse ele enquanto comentava sua ligação da Índia.

