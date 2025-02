Sophie Ecclestone brilha quando Warrior derrotou o RCB na primeira história super sobre WPL

Sophie Ecclestone criou um ótimo programa versátil para transmitir uma vitória sensacional sobre o Royal Challengers Bengalur no primeiro da história super sobre a Premier League feminina na segunda -feira. Ellys Perry e Danni Wyatt-Hodge, enviados no taco, brilhavam com um taco para liderar o RCB 180 por seis. Perry caiu 90 em 56 bolas, enquanto o abridor de Wyatt Hodge fez 57. Mas o Ecclestone, que registrou os números econômicos 4-0-29-0, mostrou sua eficiência com um morcego, conquistando 33 de 19 bolas para ajudar Warrior, Criou um retorno incomum para vincular a partida e movê -lo para Super, onde eles chegaram ao topo. A UP Warrioz conseguiu apenas oito corridas em super, jogou Kim Garth.

O RCB rápido estava na época no RCB Smriti Mandhan e Rich Ghosh RCB para perseguir o alvo de nove corridas contra o Ecclestone, mas o inglês Krykiecista foi ao topo, perdendo apenas quatro corridas.

Antes, o RCB perdeu Mandhana cedo, jogado por Deepti Sharma em quarto lugar.

Perry conectou suas mãos com Wyatt Hodge, e a dupla dividiu a 94ª corrida em 65 bolas, para que o segundo portão levasse o RCB para a frente.

Richa Ghosh (8), Kanika Ahuja (5) e Georgia Wareham (8) não puderam ser trazidas, mas Perry manteve o forte para o RCB.

Tahlia McGrath (1/30), Chinelle Henry (1/34) e Deepti (1/42) levantaram o portão para o Warrior.

Ao perseguir o total, o Warrior nunca ganhou impulso, perdendo gols em intervalos regulares.

O Kiran Navgire (24) e os abridores de Dinesh Vrinda (14) começaram uma nota promissora, dividindo 30 quilometragem em uma travessia de 2,5 antes de ambos sairem brevemente.

Navgire foi o primeiro a sair, jogado por Renka Singh. Reno voltou mais tarde para desacelerar Vrinda, que foi pego no meio do Odfli.

Sneh, fora do spinner, feriu dois gols-Tahila McGrath e o depti Sharma Warrior (25 off 13)-em engrenagens subsequentes para desarmar a perseguição.

Enquanto McGrath ficou surpreso com Richa Ghosh, Deepti foi brilhantemente pego por Ghosh atrás dos troncos depois que o RCB foi revisar.

Shewata Seharawat tentou manter Warrior ao caçar com um pequeno 25-Piłka 31, que tinha quatro fronteiras, mas foi rejeitado por Perry, pego por Ghosh, quando a massa tentou pescar com um amplo suprimento de um tronco.

A ferida foi uma escolha de Telões para RCB com 3/27 figuras, e Rhine Singh (2/36) e Kim Garth (2/40) marcaram dois gols.

Depois de usá -lo com um bastão, Perry também contribuiu para a bola.

Precisando de 18 pessoas, o Ecclestone atingiu o Renuka por dois seis consecutivos e a fronteira para diminuir a equação para 2 de 2.

Ecclestone então pegou o single e o deixou no jovem Kranti Goud para terminar a perseguição. Mas Ghosh terminou Ecclestone quando Warrior terminou 180 para levar a partida pela primeira vez em WPL.