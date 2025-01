‘Sou flexível e pronto para rebater em qualquer lugar’ Shreyas Iyer envia mensagem aos selecionadores antes do anúncio da equipe do Troféu dos Campeões

Shreyas Iyer marcou 530 corridas na Copa do Mundo de Críquete ICC de 2023.

Shreyas Iyer acabou com o antigo problema de rebatidas número 4 da Índia na Copa do Mundo de Críquete ICC de 2023, marcando 530 corridas em 11 entradas com uma média de 66,25, incluindo dois séculos e três cinquenta. No entanto, sob o comando do novo técnico Gautam Gambhir, ele foi dispensado durante a série ODI no Sri Lanka no ano passado e não conseguiu correr em superfícies extremamente favoráveis ​​ao giro em Colombo.

O jogador de 30 anos está em excelente forma no críquete nacional nesta temporada. O batedor de Mumbai marcou 325 corridas em cinco entradas no Troféu Vijay Hazare 2024-25, com uma média de mais de 325, e foi dispensado apenas uma vez. Sua contagem impressionante inclui dois séculos.

A ICC pediu a todas as equipes participantes que anunciassem suas escalações para o próximo ICC Champions Trophy 2025 até 13 de janeiro. No entanto, o Conselho de Controle do Críquete na Índia (BCCI) solicitou uma prorrogação e anunciará a equipe no dia 18 de janeiro. 19.

A Índia entrará no torneio como uma das favoritas. Os gigantes asiáticos têm estado em excelente forma no críquete limitado nos últimos anos e provavelmente manterão a base de sua escalação de rebatidas de 50 over para a Copa do Mundo de 2023.

Iyer agora compartilhou suas opiniões sobre sua posição de rebatidas no lado do ODI.

Shreyas Iyer envia mensagem aos selecionadores e à administração antes do anúncio da equipe do Troféu dos Campeões

Em declarações à ESPNCricinfo, Iyer enfatizou que está disposto a rebater em qualquer lugar da escalação. Ele também mencionou que ele e KL Rahul desempenharam um papel crucial durante a Copa do Mundo de Críquete ICC de 2023.

Ele disse: “Sou flexível e pronto para acertar em qualquer lugar na ordem de rebatidas. KL e eu desempenhamos esse papel importante no meio durante a Copa do Mundo. Tivemos uma ótima temporada juntos. Foi só a última parte (a final) que não conseguimos executar como queríamos.“

Ele acrescentou: “Seria um orgulho para mim se fosse escolhido no Troféu dos Campeões (equipe) para representar o país.“

