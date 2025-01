South Dakota Coyotes: como assistir basquete online da NCAA, canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

relatório de intervalo

Falta apenas mais um tempo entre o St. Thomas e a vitória que eles eram favoritos esta noite. Eles saltaram para uma rápida vantagem de 60-51 contra Dakota do Sul.

O St. Thomas entrou em jogo com três vitórias consecutivas e está a apenas meio de distância de outro. Serão quatro ou Dakota do Sul se adiantará e estragará tudo? Saberemos em breve.

Quem está jogando

Coiotes da Dakota do Sul @ St.

Registros atuais: Dakota do Sul 10-7, St. Thomas 13-5

Como assistir

O que saber

Temos outro confronto emocionante do Summit agendado para o encontro entre St. Thomas Tommies e South Dakota Coyotes às 20h00 horário do leste dos EUA no sábado na Schoenecker Arena. O momento certamente favorece os Tommies, já que o time soma 11 vitórias consecutivas em casa (desde a temporada passada), enquanto os Coyotes sofreram seis derrotas consecutivas fora de casa.

O St. Thomas retornará ao jogo de sábado depois de (finalmente) vencer o S. Dak. Estadual, contra quem havia feito 1-6 nas sete partidas anteriores. St. Thomas assumiu a liderança com uma finalização fotográfica de 73-72 sobre S. Dak. Situação na quarta-feira.

Thomas conquistou a vitória graças a vários jogadores importantes, mas foi Nolan Minessale na frente quem fez 7 de 12 a caminho de 17 pontos mais duas roubadas de bola. Além disso, Minessale também acumulou três assistências, o maior número desde novembro de 2024. Outro jogador que fez a diferença foi Drake Dobbs, que marcou 12 pontos, mais cinco assistências e duas roubadas de bola.

Mesmo tendo vencido, o St. Thomas teve dificuldade para recuperar a bola no ataque e terminou o jogo com apenas quatro rebotes ofensivos. Eles foram esmagados por seus oponentes nesse departamento, como S. Dak. O estado derrubou 15.

Enquanto isso, depois de decepcionantes 54 pontos no último jogo, Dakota do Sul fez questão de somar alguns pontos contra o Denver no sábado. Dakota do Sul começou o ano novo com uma vitória por 91-84 sobre Denver. A vitória foi uma lufada de ar fresco para os Coyotes, pois encerrou sua seqüência de três derrotas consecutivas.

Thomas tem estado em alta ultimamente: venceu nove dos últimos dez jogos, dando um bom impulso ao seu recorde de 13-5 nesta temporada. Quanto à Dakota do Sul, a vitória aumentou o recorde para 10-7.

Fique de olho no gol da partida de sábado: o St. Thomas tem sido dinamite nas profundezas nesta temporada, tendo acertado 39,5% de seus três pontos por jogo. No entanto, a história é diferente para Dakota do Sul, já que eles acertaram apenas 31,6% de seus três pontos nesta temporada. Dada a considerável vantagem de St. Thomas nessa área, Dakota do Sul precisará encontrar uma maneira de preencher essa lacuna.

Olhando para o futuro, o St. Thomas é o favorito nesta partida, já que os especialistas esperam vê-los vencer por dez pontos. Qualquer pessoa que esteja pensando em jogar contra o spread deve ter isso em mente: o time não cobriu as últimas seis vezes que jogou contra Dakota do Sul.

Chance

St. Thomas é um grande favorito de 10 pontos contra Dakota do Sul, no último relatório. probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores alinharam-se com a comunidade de apostadores neste caso, pois o jogo começou com uma vantagem de 10 pontos e lá permaneceu.

Os apostadores esperam fogos de artifício do ataque e definem o over/under em 168 pontos.

História da série

Dakota do Sul venceu 5 de seus últimos 6 jogos contra o St.