Southern Miss Golden Eagles vs. Arkansas State Red Wolves: como olhar, programar, informações de transmissão ao vivo, hora de início, canal de televisão

Quem está tocando

Arkansas State Red Wolves @ Southern Miss Golden Eagles

Registros atuais: Arkansas State 16-5, Southern Miss 9-12

Como olhar

O que saber

O estado do Arkansas desfrutou de uma fazenda de quatro jogos, mas em breve terá que tirar o pó de suas camisetas T da estrada. Eles e Miss Southern Miss Golden Eagles se encontrarão em uma batalha do Sun Belt às 20:00 ET na quarta -feira no Reed Green Coliseum. Os lobos vermelhos são pagos com alguns músculos ofensivos, uma vez que tiveram uma média de 78,5 pontos por jogo nesta temporada.

No sábado passado, o estado do Arkansas passou pelo estado do Texas com muitos pontos, levando o jogo 80-65.

O estado do Arkansas estava trabalhando como unidade e terminou o jogo com 19 assistências. Eles superam facilmente seus oponentes naquele departamento, já que o Estado do Texas publicou apenas dez.

Enquanto isso, a Miss Southern ficou aquém contra Troy na segunda-feira e caiu 70-61.

O estado do Arkansas excedeu seu recorde para 16-5 com a vitória, que foi o 14º consecutivo em casa, que remonta à última temporada. Quanto à Southern Miss, eles percorreram uma estrada rochosa recentemente depois de ter perdido três de seus últimos quatro jogos, o que colocou um notável abonsores em seu recorde de 9 a 12 nesta temporada.

O concurso de quarta -feira está emergindo como um confronto equivocado: o Estado do Arkansas não renunciou facilmente à bola nesta temporada, ele apenas teve uma média de 10,5 derrotas de bola por jogo. No entanto, é uma história diferente para a Southern Miss, pois eles têm uma média de 14,7. Dada a considerável vantagem do estado do Arkansas nessa área, a Southern Miss precisará encontrar uma maneira de fechar essa lacuna.

O estado do Arkansas venceu o sul da Miss 78-71, quando as equipes jogaram pela última vez em janeiro de 2024. A revanche pode ser um pouco mais difícil para o estado do Arkansas, já que a equipe não terá a vantagem do tribunal em casa, isso tempo. Vamos ver se a mudança no local faz a diferença.

História da série

Southern Miss venceu 3 de seus últimos 4 jogos contra o estado do Arkansas.