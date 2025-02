Sparks aumenta le aspettative dopo aver aggiunto Plum Kelsey all’elenco

Dopo aver cercato di stabilire successo e rilevanza in tribunale negli ultimi anni, Los Angeles Sparks ha vinto il WNBA al centro del WNBA, quando hanno introdotto la tre volte stella All-Star e la doppia olimpionica Kelsey Plum come un’altra stella di franchise.

E una cosa era molto chiara: le aspettative con Plum sono ora per vincere.

“Sarà una buona stagione. Sarà una stagione vincente”, ha detto il nuovo allenatore di Sparks Lynne Roberts. “E non lo sto evitando. Voglio vincere e Kelsey ci dà davvero buone possibilità.”

“È un nuovo giorno a Los Angeles”, ha detto Plum, che viene da San Diego e è cresciuto fino alle partite di Sparks. “Macineremo noi stessi.”

Il CEO di Sparks, Raegan Pebley (a sinistra), ha dichiarato che la squadra “spinge le nostre patatine” con l’acquisizione di Kelsey Plum (centro). Aggiunto l’allenatore Lynne Roberts: “Sarà la stagione vincente”. AP Foto/Damian Dovargans

Plum, totale selezione n. 1 2017, arriverà a Los Angeles dopo aver trascorso tutta la sua carriera in Las Vegas Aces/San Antonio Stars, con cui ha vinto i titoli WNBA nel 2022 e nel 2023.

Negli ultimi anni, Sparky non è stato un obiettivo prezioso di un agente senza un agente prezioso, mentre il franchise ha perso lentamente il potere stellare perché leggende come Candace Parker, Nnek Ogwumike e Chelsea Gray hanno lasciato per nuove squadre dal 2021 al 2023.

Questo cambiamento dinamico con l’arrivo di prugna.

La guardia 5-NAHA-8 era un agente libero illimitato, ma era il nucleo degli assi, il che significa che l’unico modo in cui poteva cambiare le squadre era attraverso il negozio (anche se doveva verificare dove fosse spostata e scelse LA) . Infine, le tre squadre, che riguardavano anche Seattle Storm, hanno inviato Plum Sparks, Jewell Loyd di Seattle a Las Vegas e il 2025 n. 2 di Sparks.

Arrendersi no. La maggior parte dei veterani del WNBA firma contratti annuali con nuovi grandi stipendi sigillati da CBA-A nel 2026, mentre i giocatori che si sono sviluppati questo aprile rimarranno al contratto dei nuovi arrivati ​​a un prezzo di affare.

Ma Sparky sapeva di aver bisogno della guardia di piombo d’élite per rafforzare la loro backcourt e completare il loro giovane nucleo della lotteria della lotteria 2024 che scelgono Ricke Jackson e Cameron Brink, che erano chiamati “Best Young Frontcourt in campionato, e non è vicino”.

Plum incontrerà anche un ex compagno di squadra Aces e un caro amico Dearic Hamby, che è stato benefico a Los Angeles la scorsa stagione.

Il CEO Raegan Pebley ha affermato di sentirsi che sarebbero stati molti punti venire e guidare la squadra quando l’organizzazione è nel regime.

“Stiamo arrosto i nostri gettoni”, ha detto Pebley. “Ci siamo sentiti come se tutte le strade mostrassero Kelsey.”

Il pedigree in competizione di Plum e il campionato lo ha reso un accessorio ancora più attraente per il franchise, che ha avuto l’ultima stagione vincente e prestazioni post -stagione nel 2020. Sparky ha cercato il loro primo campionato dal 2016.

“È il lavoro su cui si trova”, ha detto Pebley a proposito di Plum. “Non è uno sfarzo e un glam. Si tratta di lavoro e aderisce allo standard di responsabilità che colpisce e ispira davvero tutti gli altri a fare lo stesso. E sapevamo di aver bisogno di qualcuno del genere, non solo nella nostra backcourt, ma nel nostro camerino, nella nostra città. “

Ha aggiunto Roberts: “È un concorrente, ed è quello di cui abbiamo bisogno. Voglio che il nostro team ritorni dove appartengono. Ecco perché sono qui, ed è per questo che Kelsey è qui.

Nelle ultime tre stagioni a Las Vegas, Plum è fiorita, in media 18,9 punti e 4,6 assistenza per partita. Ma sente che esiste un livello completamente diverso che può sbloccare con la sua nuova squadra.

“Per qualcuno come me, è solo una miscela perfetta di preparazione e opportunità”, ha detto Plum. “Mi sono alzato per avere l’opportunità di guidare e mostrare chi sono come giocatore su un’altra scala. Quindi sono davvero entusiasta di questo e non sono mai stato pronto.

Plum pensa che la sua abilità corrisponda allo stile di gioco di Roberts, che preferisce tiro e layout a 3 punti e che il sistema evidenzierà anche i suoi facilitatori di punti di forza. “È un po ‘più di posizione e possiamo vedere molto di più della mia capacità di coinvolgere le persone”, ha detto Plum. “Sto pianificando cinque in assist quest’anno ed è perché ho l’opportunità di farlo … Ho fatto una squadra olimpica come linea guida. Penso che le persone a volte la dimentichino.”

Plum ha detto che era preoccupata se le Sparks avrebbero fornito l’esperienza di un giocatore di alta qualità durante il suo processo di agenzia libera. Franchising come Aces, New York Liberty e Storm si sono separati costruendo i propri dispositivi pratici o vantando un equipaggiamento massimo.

Il mese scorso, le fonti hanno dichiarato ESPN che le scintille avrebbero presto annunciato i piani per costruire una struttura pratica, ma il completamento del progetto non è immediato.

“Nonostante questa iniziale esitazione, non solo hanno incontrato ogni passo del percorso, ma hanno attraversato le mie aspettative”, ha detto Plum, “come è stato trattato meglio di quanto non sia mai stato come un giocatore WNBA”.

E spera che sarà il punto di lanciare per un ulteriore successo.

“Sono entusiasta di far parte di una nuova ondata”, ha detto Plum. “E saremo in grado di mostrare ai giocatori che è un posto dove – LA – vuoi giocare.”