Spazio per due capre? Come si sentirebbe Tom Brady se Patrick Mahomes “Tre Peat”

Ralph Vacchiano Giornalista NFL

Patrick Mahomes avrà probabilmente qualche altra gomma che merita prima che chiunque possa dargli il più grande difensore di sempre. Finora, questo onore appartiene ancora a Tom Brady con 10 esibizioni del Super Bowl e sette pneumatici da campionato.

Ma la domenica sera al Super Bowl Lix, il 29enne, Mahomes, potrebbe farsi strada verso il sedile Tavolo “capra”. Se diventa il primo difensore a raggiungere la torba del Super Bowl, ha fatto qualcosa che Brady non poteva fare.

E quando Brady si è seduto con Mahomes mercoledì mattina per un’intervista che appare nel Super Bowl di Fox, ha detto a Kansas City Chiefs Defender che c’era qualcosa che voleva vedere su tre pellicce.

“Guarda”, guarda, nessuno ti sarebbe felice mentre esco e faccio qualcosa che qualsiasi altra squadra di storia non ha mai fatto – che nessun altro difensore abbia mai fatto “, ha detto Brady in Fox Sports Conference questa settimana. “Perché mi piace vedere altre persone raggiungere grandi cose.”

Non è che Brady sia radicato in Mahomes e i Masters vincono Philadelphia Eagles domenica sera. Piuttosto, è un grande giocatore che riconosce la grandezza negli altri e gli dà rispetto. Non sembrava nemmeno disturbarlo che alcune persone pensassero che se Mahomes completasse questa corsa – che include quattro campionati in sei anni, qualcosa che solo Terry Bradshaw e Pittsburgh Steelers abbiano mai fatto – potrebbe essere sulla barba e tutto il resto.

Se ciò accade, ha detto Brady, non gli importa.

“Penso che sia naturale che tutti paragonino le squadre con le squadre del passato, i giocatori al passato – e nessuno di loro mi sorprende”, ha detto Brady. “È successo da quando ho iniziato da giovane giocatore. Tuttavia, non è il modo in cui guardo le cose.

“Tutto ciò che Patrick mi fa, non penso che diminuisca mai ciò che ho ottenuto nella mia carriera. E fuori Patrick c’è un altro giocatore a cui è paragonato (a noi). Tutti abbiamo i nostri viaggi, il nostro calcio carriera e vite, e sono costituiti dall’ultimo ciò che facciamo come individui e come siamo motivati ​​ad andare ogni giorno e raggiungere gli obiettivi del nostro team.

Naturalmente, Brady ha raggiunto molto durante la sua significativa carriera della NFL di 23 anni. L’analista televisivo del primo anno invita la prima volpe del Super Bowl sull’uomo play-by-play di domenica, Kevin Burkhardt insieme a Won, senza precedenti sette campionati del Super Bowl. Sei di loro arrivarono nel nuovo inglese e in una baia di Tampa.

Ma non ha mai potuto ottenere una persona difficile a tre pellicce che non è mai stata realizzata durante la stagione del Super Bowl. L’unica squadra che si avvicinò fu i Green Bay Packers, che vinse la NFL nel 1965 e poi vinse il Super Bowls I e II nelle prossime due stagioni. L’unica seconda squadra che ha vinto tre campionati NFL consecutivi sono stati i Packers dal 1929 al 1931.

Brady ha avuto un colpo per questo. Patriots ha vinto Super Bowls XXXVIII e XXXIX, che li hanno inviati alla stagione 2005 come doppio campione in carica. Ma sono stati cancellati nei playoff durante quella stagione, perdendo 27-13 contro Denver Broncos in un round di divisione. Ha anche giocato in tre Super Bowl consecutivi nel 2016-18, vincendo due. Ma lui e il patriottico hanno perso contro Nick Foles e Philadelphia Eagles, il difensore principale della ciotola di Mid Super, ponendo fine alla possibilità di tre torba prima ancora di sparare.

Ciò non significa che Brady fa male guardare Mahomes fare ciò che non poteva. In effetti, Brady ha chiarito che è uno dei più grandi fan di Mahomes.

“Adoro Patrick come giocatore e come persona”, ha detto. “Poiché è entrato, non riuscivo a pensare a più giocatori in quella posizione, sapendo che tutto ciò che ha attraversato e continua e continua a cercare di raggiungere le cose ai massimi livelli.”

“Non solo fisicamente”, ha aggiunto Brady. “Apprezzo i suoi aspetti spirituali ed emotivi che porta anche al gioco. È davvero uno studente del gioco. Si sta preparando molto. E non ha una volatilità emotiva da giocare. È un concorrente. È riuscito nel successo .

È stato davvero un ottimo inizio per Mahomes per la sua carriera nella NFL. Per sette anni, come principiante a Kansas City, ha portato i Masters ai playoff e al campionato AFC sette volte, raggiungendo il Super Bowl in cinque di queste stagioni. Viene lanciato a 32.352 yard e 245 tocchi. Ha vinto due volte l’MVP NFL e il Super Bowl.

Tuttavia, ha giocato meno di un terzo delle volte che Brady ha fatto nella sua carriera. E mentre ha un ritmo che supera l’attuale “capra” nella maggior parte delle classi, ha ancora molta strada da viaggio.

Se vince questo Super Bowl, tuttavia, la conversazione – sebbene prematura – inizierà sicuramente presto.

“Dove lo mette in un contesto e una prospettiva storici, è ancora una volta qualcosa che mi piaceva giocare ad altri giocatori, come Joe Montana, John Elway e Dan Marino”, ha detto Brady. “Sono diversi tipi di media. Per me, apprezzo solo ciò che dimostriamo veramente sul campo – qualcuno che è solo un incredibilmente talentuoso su ciò che gli viene chiesto di fare.”

E se fa ciò che Brady non poteva fare e completava tre sicurezza, non aspettarti che Brady sembri geloso.

“È difficile vincere un Super Bowl”, ha detto Brady. “Stai parlando di Dan Marino e puoi guardare molti grandi difensori che non ne hanno mai vinto uno. Vincere è molto difficile. Ci sono molte cose che devono andare sulla tua strada. E il fatto che tre strati Non sono mai successo alla storia della NFL, quanto è difficile da fare.

“Quindi sono incredibilmente entusiasta di vedere questo gioco perché nessuna squadra è mai stata così vicina.”

Ralph Vacchiano è un giornalista della Fox Sports NFL. Ha trascorso i sei anni precedenti coprendo Giganti E Docce Per Sny -tv New YorkE prima del 16 ° anniversario, che copre i Giganti e la NFL New York Daily News. Seguila su Twitter @RalphVacchiano.