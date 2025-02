Speedster Dolphins Tyrek Hill, campione olimpico Noah Lyles per concordare con la competizione

Data … sconosciuto. Distanza … non impostato. Ma il carne bovina tra Tyreek Hill e il Sprinter Noah Lyle del Team USA si allegerà presto.

L’ampio destinatario di 30 anni e la medaglia d’oro di 27 anni hanno ufficialmente accettato di competere dopo anni di fermentazione e si dice che si verifichi prima che Lyles competi al campionato statunitense a luglio, People.com Rapporti.

Il manzo a due velocità iniziò nel 2023, quando Lyles disse che i campionati sportivi americani non dovrebbero incollare i loro vincitori annuali come “campione del mondo”. La medaglia d’oro olimpica dominante da 100 metri ha quindi superato il nuovo bilanciato di Antan al chiuso al Grand Prix il 2 febbraio, quando ha donato il distintivo “Tyrek Ever” dopo aver vinto la quarta finale di 60 milioni.

Lyles e Hill hanno confermato con le persone in un’intervista che hanno davvero gareggiato e hanno parlato con il loro nemico in corso e “perché” devono andare uno per uno.

“Tutti dicono che diventano i più veloci al mondo, ma quando si tratta, devi essere un vincitore ogni volta”, ha detto Lyles. “E ogni volta che mi sono esibito nei momenti più grandi, vinco.

“Ecco perché sono il più veloce del mondo … L’ho fatto alle Olimpiadi. Lo farò ai campionati del mondo. Lo farò dove deve essere fatto. E se devo andare giù e sapere, colpire Tyrek per dimostrare che sono il più veloce, quindi sarà fatto. “

Ha anche qualcosa da dimostrare per Hill, ma non solo per Lyles.

“Questa è stata una cosa costante per un po ‘di tempo, e intendo che tutti hanno visto avanti e indietro sui social media”, ha detto Hill. “Sono stato molto convinto di mostrare alle persone come appare la vera velocità reale.”

Sebbene la maggior parte delle persone conosca Hill come giocatore di football, il Bowler Pro a otto tempi è anche un’ex star della pista. Ha vinto due campionati di pista di stato georgiani al liceo, ha guadagnato una medaglia d’oro nella staffetta 4×100 metri e un bronzo nella gara di 200 metri nel campionato junior 2012 ed è stato un doppio sport presso il Garden City Community College e l’Oklahoma State.

D’altra parte, Lyles ha vinto l’oro alle Olimpiadi di Parigi nel 2024 e ha un record americano nella gara di 200 metri al meglio a 19,31 secondi.

Per Sprinter e il destinatario diffuso che non si sono mai incontrati personalmente ma affermano di avere “molto rispetto” l’uno per l’altro, la rabbia della pista è proprio questo.

“Voglio dire, fintanto che non ci mettiamo le mamme delle persone, non mi interessa”, ha detto Hill. “Possiamo andare così lontano finora. Siamo qui per divertirsi.”

