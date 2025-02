Sporting Kansas City vs Inter Miami, alinhamentos, apostas e probabilidades

As garças estão invictas nos últimos cinco acessórios.

O Sporting Kansas City enfrentará a Inter Miami na primeira rodada da Copa da Concacaf Campeões em casa. Esta será uma correspondência importante para ambas as partes, pois a equipe vencedora certamente terá uma vantagem antes do acessório de retorno. O Sporting Kansas City não estava lá na Copa da Concacaf, no ano passado. Por outro lado, Inter Miami foi eliminado por Monterrey no ano passado, depois de chegar às quartas de final.

O Sporting Kansas City estará em casa, mas terá pouca confiança, pois eles não estão nas melhores formas desde os últimos jogos. Seus próximos dois dos três desafios são difíceis, pois eles enfrentarão a equipe de Lionel Messi. O KC esportivo não é tão empilhado quanto eles, mas estarão prontos para desfrutar de uma batalha apertada.

A Inter Miami está bem, pois eles apresentaram alguns resultados positivos em seus últimos jogos. A maioria deles era amigável, mas jogava um bom nível de futebol. Lionel Messi and Co. procurará iniciar as coisas com uma nota positiva, pois a nova temporada começará.

Começo:

Localização: Kansas City, Kansas, EUA.

Estádio: Mercy Park for Children

Data: quarta -feira, 19 de fevereiro

Horário de início: 06:30 IST/ 01:00 GMT; Terça -feira, 18 de fevereiro; 20:00 ist/ 17:00 pt

Árbitro: TBD

VAR: em uso

Forma:

Sporting Kansas City: Wlldl

Inter Miami: DDWWD

Jogadores para olhar

William Agada (Sporting Kansas City)

Para o Sporting KC, William Agada terá um papel importante a desempenhar com antecedência. O atacante nigeriano foi a pontuação principal do Sporting Kansas City na última temporada e a equipe da MLS estará pronta para confiar nele mais uma vez. Os anfitriões terão um jogo difícil, mas se Agada avançar e entrar com uma performance especial, eles poderão ter uma chance aqui.

Lionel Messi (Inter Miami)

O argentino estará em ação e liderará sua equipe enquanto eles iniciam sua campanha da Copa da Concacaf. Ele liderará o ataque à direita e ainda é muito capaz de marcar gols. O jogador da equipe nacional de futebol argentino foi o melhor artilheiro da Inter Miami na MLS na última temporada.

Coincidência

O Sporting Kansas City não conseguiu manter uma folha limpa nos últimos oito acessórios.

Eles ainda precisam vencer uma partida contra o Inter Miami.

A Inter Miami foi vitoriosa em suas duas saídas contra o Sporting KC.

Sporting Kansas City vs Inter Miami: Conselhos de apostas e probabilidades

Inter Miami para ganhar

Objetivos abaixo de 3.5

Luis Suarez para escrever

Lesões e notícias do equipamento

Os anfitriões Sporting KC estarão sem os serviços de Danny Rosero, Khiry Shelton, Jake Davis e Mason Toye.

A disponibilidade de Ian Fray não está confirmada. Todos os outros jogadores estão adequados e prontos para estar em ação para os visitantes entre Miami.

Cabeçalho

Total de correspondências: 2

Sporting Kansas City ganhou: 0

Inter Miami ganhou: 2

Desenhos: 0

Alinhamentos previstos

Alinhamento esportivo de Kansas City (4-2-3-1)

Melia (GK); Rosero, Castello, Voloder, Cindenbe; Baspong, Davis; Russell, Agada, Salloi; Polido

Previsão de previsão entre Miami (4-4-1-1)

Ustari (gk); Weigandt, Lujan, Martínez, Alba; Allende, Bright, Busquets, Segovia; Messi; Suárez

Previsão de coincidências

O Inter Miami tem mais probabilidade de vencer sua primeira rodada da Copa da Concacaf Campeões contra o Sporting Kansas City.

Previsão: Sporting Kansas City 1-2 Inter Miami

Detalhes da transmissão

Um: fs2, tudn

