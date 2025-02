Sportsbooks La Pennsylvania perderà $ 6,5 milioni per vincere Eagles Super Bowl

La vittoria del Super Bowl Philadelphia Eagles è stata nella maggior parte degli stati benefici per i libri sportivi, ma non in Pennsylvania.

Secondo i numeri pubblicati giovedì, il Consiglio di audit della Pennsylvania State Game ha perso $ 6,5 milioni per il Super Bowl LIX.

Editori birichini

1 correlato

Un record di $ 101,5 milioni è stato stabilito su un Super Bowl con Pennsylvania Sportsbooks, un aumento del 20,4% rispetto al precedente set di marchi alti nel 2023, quando gli Eagles hanno perso a Kansas City nel Super Bowl LVII.

Quest’anno, la Pennsylvania Gaming Control Board ha registrato “un’alta percentuale di scommesse situate sugli Eagles per vincere”, portando alla perdita di libri. Filadelfia ha sconfitto i capi 40-22.

In Pennsylvania c’erano circa il 73% delle scommesse – e il 79% del denaro – il vincitore del Super Bowl era sul perdente di Eagle in ESPN BET, rispetto a meno del 50% del libro nazionale. In ESPN BET in Kansas, gli Eagles hanno attirato solo il 18,7% delle scommesse dei vincitori.

In BetMGM in Pennsylvania, Saquon Barkley, Jalen Hurts, AJ Brown, AJ Brown, Devont Brown, DEVONT BROWN, Devont Smith e Philadelphia erano ciascuna tra le sette più difficili mercato sparatutto.

La perdita di $ 6,5 milioni per i libri sportivi della Pennsylvania è in netto contrasto con altri paesi. Il comitato di gioco di New York ha annunciato una vittoria netta di $ 47,4 milioni sul Super Bowl per libri sportivi statali, un numero che include Betts in occasione della possibilità di vincere il campionato NFL. Lo stato ha annunciato che il Super Bowl è stato scommesso $ 154,9 milioni, che è circa il 4,4% della partita dell’anno scorso. Tuttavia, la vittoria è stata circa cinque volte più grande quest’anno.

Anche New Jersey e Nevada hanno riportato una grande vittoria per il Super Bowl.