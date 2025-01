Spring Bayless afferma che un allenatore NBA può essere troppo arrogante dopo le vittorie

È sempre interessante quando un membro di spicco dei media critica un atleta o un allenatore per qualcosa che fa quotidianamente.

Probabilmente non passa giorno senza che un membro dei media indichi un certo giocatore o allenatore di qualsiasi squadra.

Mercoledì, il personaggio di Fox Sports Skip Bayless ha avuto alcune parole scelte sui social media per l’allenatore dei Lakers JJ Redick.

“JJ Redick può essere così arrogante e condiscendente nei confronti dei media dopo una vittoria dei Laker. La sua squadra sta ottenendo risultati inferiori a 21-17”, ha scritto Bayless sui social media.

"JJ Redick può essere così arrogante e condiscendente nei confronti dei media dopo una vittoria dei Laker. La sua squadra sta ottenendo risultati inferiori a 21-17"

Questa è l’opinione personale di Bayless, ma ritiene che debba essere ascoltata dal resto del mondo dello sport.

Non è nemmeno la prima volta che Bayless accusa un giocatore o un allenatore di essere qualcosa che non vuole che sia.

È piuttosto divertente, però, che il giornalista sportivo di lunga data critichi gli altri per essersi comportati allo stesso modo di Bayless ogni mattina.

Redick è l’allenatore di una delle squadre sportive più popolari e famose.

Se le cose non vanno bene, potrebbe comportarsi in un certo modo perché non può essere felice dopo una sconfitta da allenatore.

Ma i commenti di Bayless su Redick, soprattutto dopo le vittorie dei Lakers, sono del tutto soggettivi.

Sembra che Bayless stia semplicemente cercando un motivo per non amare Redick.

In questo momento, Redick ha i Lakers al sesto posto nella Western Conference e a sole 3,5 partite dal n. i 3 semi.

